Prefeito de Conceição da Barra divulga 2ª teste positivo para Covid-19

Covid-19. Em publicação nas redes sociais, o prefeito afirma que esta é a segunda vez que ele é contaminado pelo vírus. A Prefeitura de Conceição da Barra informou para a reportagem de A Gazeta que ele está assintomático, e afastado do trabalho presencial. O prefeito Walyson José Santos Vasconcelos, conhecido pelo nome de urna Mateusinho Vasconcelos, de Conceição da Barra , região Norte do Estado, divulgou nesta sexta-feira (2) que testou positivo para a. Em publicação nas redes sociais, o prefeito afirma que esta é a segunda vez que ele é contaminado pelo vírus. A Prefeitura de Conceição da Barra informou para a reportagem deque ele está assintomático, e afastado do trabalho presencial.

O prefeito Walyson José Santos Vasconcelos, conhecido pelo nome de urna Mateusinho Vasconcelos, de Conceição da Barra, região Norte do Estado Crédito: Reprodução | Redes sociais

Segundo a prefeitura, outros dois funcionários testaram positivo para Covid-19. O órgão afirma que a contaminação não ocorreu na prefeitura, mas com o resultado do teste do prefeito, a administração realizou a testagem em todos os funcionários do prédio. Todos os resultados deram negativos.

O prefeito afirmou que o número de casos positivos no município estão aumentando de forma considerável. A cidade deve ter novas restrições de funcionamento para comércio e bares, que será determinada na segunda-feira (10).