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Mateusinho Vasconcelos

Prefeito de Conceição da Barra divulga 2ª teste positivo para Covid-19

Com aumento de casos, o município deve ter novas restrições de funcionamento para comércio e bares. Segundo a prefeitura, novas normas serão determinadas na segunda-feira (10)
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

07 jan 2022 às 16:59

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 16:59

O prefeito Walyson José Santos Vasconcelos, conhecido pelo nome de urna Mateusinho Vasconcelos, de Conceição da Barra, região Norte do Estado, divulgou nesta sexta-feira (2) que testou positivo para a Covid-19. Em publicação nas redes sociais, o prefeito afirma que esta é a segunda vez que ele é contaminado pelo vírus. A Prefeitura de Conceição da Barra informou para a reportagem de A Gazeta que ele está assintomático, e afastado do trabalho presencial.
O prefeito Walyson José Santos Vasconcelos, conhecido pelo nome de urna Mateusinho Vasconcelos, de Conceição da Barra, região Norte do Estado
O prefeito Walyson José Santos Vasconcelos, conhecido pelo nome de urna Mateusinho Vasconcelos, de Conceição da Barra, região Norte do Estado Crédito: Reprodução | Redes sociais
Segundo a prefeitura, outros dois funcionários testaram positivo para Covid-19. O órgão afirma que a contaminação não ocorreu na prefeitura, mas com o resultado do teste do prefeito, a administração realizou a testagem em todos os funcionários do prédio. Todos os resultados deram negativos.
O prefeito afirmou que o número de casos positivos no município estão aumentando de forma considerável. A cidade deve ter novas restrições de funcionamento para comércio e bares, que será determinada na segunda-feira (10).
“Temos hoje a síndrome gripal H3N2 e Covid-19, como consequência hospital e unidades de saúde cheias todos os dias. Novas medidas de restrições e prevenções serão tomadas pela comissão da Covid-19 do município de Conceição da Barra”, afirmou na publicação.

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