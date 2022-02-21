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Curso preparatório

Pré-Enem: 6.120 vagas abertas para estudantes da rede pública do ES

Interessados podem se inscrever até 7 de março em cursinho para o Enem 2022; oportunidades estão disponíveis para alunos dos 78 municípios capixabas

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 13:50

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

21 fev 2022 às 13:50
Estudantes da rede pública do Espírito Santo que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2022 já podem se inscrever em uma das 6.120 vagas disponíveis no curso preparatório oferecido pela Secretaria de Estado da Educação (Sedu). As inscrições podem ser feitas até 7 de março, no site. 
A oferta está disponível em todos os 78 municípios capixabas. O processo seletivo é aberto a alunos matriculados na 3ª série do Ensino Médio regular; na 3ª série dos cursos Ensino Médio integrado à Educação Profissional; ou nas 2ª e 3ª etapas da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Clique aqui para ler o edital. 
Teste, prova, inteligência, criança, leitura
Serão classificados para matrícula os candidatos com maior pontuação Crédito: Pixabay
Aqueles candidatos que tiverem necessidades educativas especiais devem preencher o campo, especificando sua necessidade especial que deverá ser comprovada no ato de sua matrícula.
De acordo com as regras do processo seletivo, serão classificados para matrícula os candidatos com maior pontuação, por polo, conforme quadro de vagas.
O edital estabelece que a classificação do aluno vai considerar a soma dos elementos relacionados, de acordo com os seguintes valores: ter cursado os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), ou equivalente, em escola pública – pontuação atribuída: 10 (EF); ter cursado todo o Ensino Médio, ou equivalente, em escola pública – pontuação atribuída: 40 (EM); ter cadastro no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) – pontuação atribuída: 30 (CD); bem como morar em região atendida pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida – pontuação atribuída: 20 (PEP).
A lista dos selecionados será divulgada no dia 11 de março. Já a matrícula dos classificados poderá ser feita no período de 14 a 18 de março, na secretaria da escola-polo escolhida no ato da inscrição.
As aulas vão começar em 21 de março nos formatos de vídeo-aulas, disponíveis na plataforma EscoLAR, aulas on-line ao vivo, transmitidas dois dias na semana, por meio de plataforma digital. O estudante poderá ainda acompanhar presencialmente no polo. Os alunos selecionados para as aulas on-line ao vivo, também participarão dos “Aulões” presenciais.

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