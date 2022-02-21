Pré-Enem: 6.120 vagas abertas para estudantes da rede pública do ES

Estudantes da rede pública do Espírito Santo que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) em 2022 já podem se inscrever em uma das 6.120 vagas disponíveis no curso preparatório oferecido pela Secretaria de Estado da Educação ( Sedu ). As inscrições podem ser feitas até 7 de março, no site.

A oferta está disponível em todos os 78 municípios capixabas. O processo seletivo é aberto a alunos matriculados na 3ª série do Ensino Médio regular; na 3ª série dos cursos Ensino Médio integrado à Educação Profissional; ou nas 2ª e 3ª etapas da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Clique aqui para ler o edital.

Serão classificados para matrícula os candidatos com maior pontuação Crédito: Pixabay

Aqueles candidatos que tiverem necessidades educativas especiais devem preencher o campo, especificando sua necessidade especial que deverá ser comprovada no ato de sua matrícula.

De acordo com as regras do processo seletivo, serão classificados para matrícula os candidatos com maior pontuação, por polo, conforme quadro de vagas.

O edital estabelece que a classificação do aluno vai considerar a soma dos elementos relacionados, de acordo com os seguintes valores: ter cursado os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), ou equivalente, em escola pública – pontuação atribuída: 10 (EF); ter cursado todo o Ensino Médio, ou equivalente, em escola pública – pontuação atribuída: 40 (EM); ter cadastro no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) – pontuação atribuída: 30 (CD); bem como morar em região atendida pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida – pontuação atribuída: 20 (PEP).

A lista dos selecionados será divulgada no dia 11 de março. Já a matrícula dos classificados poderá ser feita no período de 14 a 18 de março, na secretaria da escola-polo escolhida no ato da inscrição.