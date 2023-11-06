Modelo da Carteira de Identidade Nacional (CIN), frente e verso Crédito: Governo Federal

Em entrevista à CBN Vitória, no dia 24 de outubro, a perita já havia antecipado que essa prorrogação era esperada. "Está se estudando uma nova prorrogação de prazo até janeiro. Estamos esperando a confirmação do governo federal nesta semana. Possivelmente, esse prazo se prorrogue mais um pouco porque alguns Estados, assim como o nosso, estão um pouco atrasados no início da emissão", disse ela. Na ocasião, ela também já havia informado que, caso o prazo fosse prorrogado, o Estado ia "entrar nessa nova leva de prazos, sim."

Nesta segunda-feira (6), ela explicou o motivo de o Estado ainda não iniciar a emissão do novo modelo de identidade. "Diferentemente de outros Estados, nós iniciamos o desenvolvimento da CIN um pouco depois. Isso porque nós estávamos trabalhando numa virada anterior de sistema, estávamos automatizando a busca biométrica. Essa virada de chave anterior se deu apenas em março deste ano (2023). Só a partir desse novo sistema é que pudemos focar no desenvolvimento para a nova carteira de identidade", disse Juliana em entrevista ao repórter João Britto.

Your browser does not support the audio element. ES só vai emitir nova carteira de identidade a partir de janeiro

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O que é a Carteira de Identidade Nacional (CIN)?

Você sabe de cor o número do RG, CPF, passaporte e carteira de trabalho? Mesmo se a resposta for sim, essa não é uma tarefa fácil. A Carteira de Identidade Nacional (CIN) tem a proposta de, futuramente, reunir vários documentos de identificação em um só, com o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF).