Praticante de kitesurf fica à deriva por 2 horas no mar de Marataízes

Um praticante de kitesurf ficou à deriva do mar por, aproximadamente, duas horas. O fato ocorreu no final da tarde desta terça-feira (17), na Ilha de Taputera, no Pontal da Barra de Marataízes , no Sul do Estado . E, apesar do susto, a vítima foi resgatada com vida.

Para os bombeiros , uma pessoa disse que a pessoa que caiu estava à deriva do mar. A equipe também divulgou relatos que recebeu, os quais informaram que não era possível ver o indivíduo, somente o equipamento dele. E que ele podia estar boiando no local. Dois salva-vidas da região solicitaram apoio.

O coordenador do Grupamento de Salvamento Aquático de Marataízes (GSAM), Jones Toledo, informou aos bombeiros que a embarcação da equipe esteve na água e a vítima foi vista. Assim, foi possível realizar o resgate.

A equipe de guarda-vidas esteve no local do acidente, em Marataízes Crédito: Divulgação \ 3BBM

Ainda de acordo com os bombeiros, o equipamento da vítima deu pane. "Durante o deslocamento, acerca de 2 km da Costa, foi avistado que 01 GV estava junto a vítima, preso ao Life-Belt, junto ao seu equipamento", explicaram. Além disso, comunicaram que o mar estava revolto.

O homem foi atendido e não apresentava sinais de afogamento. Desse modo, os bombeiros informaram que foi constatado como "nadador cansado". Ele dispensou condução até o pronto-socorro e, posteriormente, foi liberado do local.