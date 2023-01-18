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Susto

Praticante de kitesurf fica à deriva por 2 horas no mar de Marataízes

Para os bombeiros, um cidadão disse que a pessoa que caiu estava boiando no mar, no final da tarde desta terça-feira (17)
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

17 jan 2023 às 21:12

Publicado em 17 de Janeiro de 2023 às 21:12

Um praticante de kitesurf ficou à deriva do mar por, aproximadamente, duas horas. O fato ocorreu no final da tarde desta terça-feira (17), na Ilha de Taputera, no Pontal da Barra de Marataízes, no Sul do Estado. E, apesar do susto, a vítima foi resgatada com vida.
Para os bombeiros, uma pessoa disse que a pessoa que caiu estava à deriva do mar. A equipe também divulgou relatos que recebeu, os quais informaram que não era possível ver o indivíduo, somente o equipamento dele. E que ele podia estar boiando no local. Dois salva-vidas da região solicitaram apoio.
O coordenador do Grupamento de Salvamento Aquático de Marataízes (GSAM), Jones Toledo, informou aos bombeiros que a embarcação da equipe esteve na água e a vítima foi vista. Assim, foi possível realizar o resgate.
Piloto de parapente cai em mar de Marataízes
A equipe de guarda-vidas esteve no local do acidente, em Marataízes Crédito: Divulgação \ 3BBM
Ainda de acordo com os bombeiros, o equipamento da vítima deu pane. "Durante o deslocamento, acerca de 2 km da Costa, foi avistado que 01 GV estava junto a vítima, preso ao Life-Belt, junto ao seu equipamento", explicaram. Além disso, comunicaram que o mar estava revolto. 
O homem foi atendido e não apresentava sinais de afogamento. Desse modo, os bombeiros informaram que foi constatado como "nadador cansado". Ele dispensou condução até o pronto-socorro e, posteriormente, foi liberado do local.
O homem resgatado (ao centro) não precisou ser levado ao hospital e foi liberado do local
O homem resgatado (ao centro) não precisou ser levado ao hospital e foi liberado do local Crédito: Divulgação \ 3BBM

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