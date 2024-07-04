Ponte da Madalena pode ser reinaugurada até o fim de 2024

Nova Ponte da Madalena vai ter mirante, deque e iluminação especial Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha

A Ponte da Madalena, na Barra do Jucu, em Vila Velha , passa por obras de reconstrução e pode ser reinaugurada até dezembro deste ano. Anteriormente, a previsão da prefeitura era para que o local fosse entregue no início de 2025 , porém, segundo o prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), a entrega pode ser antecipada.

Em publicação nas redes sociais, o prefeito canela-verde mostrou o andamento da obra e sinalizou o novo prazo.

A antiga estrutura da ponte desabou em 2017, e a promessa era para que fosse reconstruída em 2023. Entretanto, o projeto não saiu do papel por atraso na proposta elaborada pela empresa responsável.

Segundo a secretária de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha, Menara Magnano, a ponte passa por obras para garantir a ligação entre a Avenida da Praia e a Barra do Jucu.

“As intervenções começaram em abril e o foco inicial do projeto é retirar os resquícios do pilar de concreto destruído anteriormente”, como explicou Menara em entrevista para A Gazeta em maio.

Projeção de como vai ficar a Ponte da Madalena após obras em Vila Velha

Além da ponte, que conta com um investimento de R$ 11.183.547,02, a região deve contar com obras para a construção de uma nova via de acesso ao Parque de Jacarenema. Segundo Menara, o projeto, em conjunto com as vias já existentes na região, visa à conexão da Praia da Costa com a Barra do Jucu, sem a necessidade de desvios entre os bairros do município canela-verde.

“Essa nova via de acesso é voltada principalmente para ciclistas e visitantes do Parque de Jacarenema. Queremos unificar a região e melhorar o fluxo para as pessoas que pedalam e caminham na região, sem a necessidade de ficar no meio do trânsito”, salientou a secretária.

A queda da ponte

Construída em 1896, inicialmente com vigas de madeira, a Ponte da Madalena desabou no dia 3 de dezembro de 2017 devido às fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo . Na época, o nível do Rio Jucu aumentou e provocou uma correnteza, que destruiu a estrutura.

Considerada uma importante atração turística em Vila Velha, a Ponte da Madalena era bastante frequentada por pescadores e ciclistas — além de ser a entrada para a Reserva Ecológica de Jacarenema pela Barra do Jucu.