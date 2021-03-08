Ponte cede após passagem de caminhões, no interior de Ibitirama

Uma ponte de Pedra Roxa, localidade do interior de Ibitirama, na Região do Caparaó, cedeu na manhã desta segunda-feira (8) e impede a passagem de carros na via. Segundo a Defesa Civil, a alternativa é passar por outra ponte, que fica a cerca de 10 quilômetros do local.
A moradora Renata Moura registrou o problema em Pedra Roxa. Ela contou que além da ponte que cedeu nesta manhã após a passagem de um caminhão, outra segue interditada há meses, após chuvas na região. Somente a pé, conta ela, é possível passar pelo local.
O coordenador da Defesa Civil de Ibitirama, Erivelton Loura de Almeida, informou que a Secretaria de Obras encaminhou servidores para a construção de uma ponte provisória no local. “Com as chuvas dos últimos dias e a passagem de caminhões pesados, a ponte arriou nesta manhã. Até a conclusão da provisória, a alternativa é passar pela ponte de São José, a 10 quilômetros de lá”, explicou.