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Pedra Roxa

Ponte cede após passagem de caminhões, no interior de Ibitirama

Segundo a Defesa Civil, prefeitura encaminhou servidores para a construção de uma ponte provisória no local. A alternativa é passar por outra ponte, que fica a cerca de 10 quilômetros do local

Publicado em 08 de Março de 2021 às 20:09

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

08 mar 2021 às 20:09
Ponte em Pedra Roxa, Ibitirama
Ponte em Pedra Roxa, Ibitirama Crédito: Renata Moura Pirovani
Uma ponte de Pedra Roxa, localidade do interior de Ibitirama, na Região do Caparaó, cedeu na manhã desta segunda-feira (8) e impede a passagem de carros na via. Segundo a Defesa Civil, a alternativa é passar por outra ponte, que fica a cerca de 10 quilômetros do local.
A moradora Renata Moura registrou o problema em Pedra Roxa. Ela contou que além da ponte que cedeu nesta manhã após a passagem de um caminhão, outra segue interditada há meses, após chuvas na região. Somente a pé, conta ela, é possível passar pelo local.
O coordenador da Defesa Civil de Ibitirama, Erivelton Loura de Almeida, informou que a Secretaria de Obras encaminhou servidores para a construção de uma ponte provisória no  local. “Com as chuvas dos últimos dias e a passagem de caminhões pesados, a ponte arriou nesta manhã. Até a conclusão da provisória, a alternativa é passar pela ponte de São José, a 10 quilômetros de lá”, explicou.

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