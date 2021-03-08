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Região Serrana

Chuva provoca cheia em córregos do interior de Alfredo Chaves

Córregos ficaram cheios após a chuva que atingiu São Francisco de Batatal e Carolina na tarde desta segunda-feira (8); veja o vídeo da força das águas

Publicado em 08 de Março de 2021 às 18:12

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

08 mar 2021 às 18:12
Cheia do córg
Cheia do córrego de Carolina assusta moradores na Região do Caparaó Crédito: Leitor| A Gazeta
Uma chuva forte na região de Alfredo Chaves, na Região do Caparaó, na tarde desta segunda-feira (8) provocou a cheia de córregos de comunidades do interior do município. Segundo a Defesa Civil do município, não houve registro de chamados por conta da cheia.
O leitor de A Gazeta Andresso Cardoso Loiola contou que recebeu fotos de familiares que moram em São Francisco de Batatal e Carolina. “Disseram que estão bem, que não choveu muito, mas a água de outros lugares encheu os córregos e dificultou a passagem em uma ponte de São Francisco de Batatal. Quem conhece o local ficou assustado”, contou o internauta. Veja o vídeo!
O coordenador da Defesa Civil de Alfredo Chaves informou que a chuva no interior aconteceu foi por volta das 15h30. Na sede do município foi um pouco mais tarde. Choveu por cerca de 50 minutos. “Não houve registro de alagamento, o nível do Rio Benevente na sede está normal, mas a água dessas comunidades ainda não chegou à sede”, disse o coordenador.

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