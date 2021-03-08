Chuva provoca cheia em córregos do interior de Alfredo Chaves

O leitor de A Gazeta Andresso Cardoso Loiola contou que recebeu fotos de familiares que moram em São Francisco de Batatal e Carolina. “Disseram que estão bem, que não choveu muito, mas a água de outros lugares encheu os córregos e dificultou a passagem em uma ponte de São Francisco de Batatal. Quem conhece o local ficou assustado”, contou o internauta. Veja o vídeo!