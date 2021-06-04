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Acidente em ponte

Policial capixaba morto em acidente no Pará é enterrado no ES

Felipe Freitas Custódio, de 28 anos, voltava de um curso da Polícia Federal em Santarém, e seguia para Altamira; o motorista perdeu o controle da viatura, que caiu de uma ponte
Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

04 jun 2021 às 11:09

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 11:09

Policial Federal capixaba é enterrado nesta sexta-feira
Despedida realizada no Pará com homenagens ao policial federal capixaba Crédito: Polícia Federal no Pará
Policial capixaba morto em acidente no Pará é enterrado no ES
O policial federal Felipe Freitas Custódio, de 28 anos, foi enterrado na manhã desta sexta-feira (04), na Ponta da Fruta, em Vila Velha. Ele morreu em um acidente de carro no Pará. A viatura em que ele estava com outros dois agentes caiu de uma ponte após o motorista perder o controle do veículo.
O acidente ocorreu na terça-feira (01), no KM 160 da rodovia BR-230, a Transamazônica, entre os municípios de Uruará e Medicilândia, Sudoeste do Pará. De acordo com testemunhas, os três agentes trabalhavam em Altamira e voltavam de um curso em Santarém, segundo informações do site G1 do Pará.
Freitas ficou preso as ferragens, os outros dois policiais conseguiram sair do carro, que ficou submerso. O capixaba estava lotado em Almirante, no Pará desde 2019, após sair da Academia Nacional de Polícia em Brasília.
Segundo o presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Espírito Santo, Marcus Firme, o corpo do policial capixaba chegou à Vitória nessa quinta-feira (03). 
Policial federal Capixaba é enterrado em Vila Velha
Policial federal Capixaba é enterrado em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal

HOMENAGENS

O sepultamento aconteceu na manhã de sexta-feira (09), às 9 horas, no cemitério Parque da Paz, na Ponta da Fruta, em Vila Velha. A cerimônia foi marcada pela presença de familiares e amigos, que prestaram a última homenagem.
Além da Polícia Federal do Estado, o agente também foi homenageado pela equipe do Pará. Um cortejo foi realizado e o juramento da Polícia Federal citado.

TRABALHO 

Segundo Marcus Firme, Felipe  foi o policiai responsável pelos levantamentos e investigações que levaram à desarticulação de uma organização criminosa que atuava no tráfico internacional de peixes ornamentais em Altamira. 

Homenagens a policial federal

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