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Animal silvestre

Polícia resgata filhotes de maritaca que caíram de ninho em Alegre

Imagens mostram aves sem plumagem e ainda bastante frágeis nos primeiros dias de vida. Depois de duas semanas de tratamento, elas agora estão mais fortes

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 15:45

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

14 fev 2022 às 15:45
Três filhotes de maritaca foram resgatados pela Polícia Militar Ambiental e entregues ao Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) no último final de semana. As aves haviam caído de um ninho, sendo socorridas após  um morador de Alegre acionar os policiais no dia 1º de fevereiro.
Polícia Ambiental resgata filhotes de maritaca que caíram de ninho em Alegre
Policial ambiental segura filhotes de maritaca que caíram de ninho em Alegre Crédito: Divulgação/3° BPMES
De acordo com as informações da Polícia Ambiental, os animais tinham poucos dias de vida e não apresentavam plumagem. Por conta disso, necessitavam receber cuidados especiais. “Os filhotes foram tratados por policiais e, após duas semanas, já com plumagem e já mais fortes, foram entregues aos agentes do Iema, no Parque Estadual Cachoeira da Fumaça, onde serão posteriormente reintroduzidos na natureza”, informou.
O sargento Wellington contou que as aves estavam muito debilitadas. Uma delas apresentava problema nas patas e em razão disso não conseguia ficar de pé. “Os três animais poderiam morrer. Foi necessário colocar uma tala para firmar as patas da ave. Agora bem alimentados e mais fortes,  os animais têm mais probabilidade de sobreviverem”, disse.
Segundo a polícia, as maritacas são aves muito comuns no Estado, gostam de voar em bando e fazem muito barulho. Elas pertencem à família dos psitacídeos e são consideradas “primas” dos periquitos e dos papagaios. Desse modo, possuem a capacidade de imitar diversos tipos de sons e até algumas palavras.
Por se tratar de um animal silvestre da fauna brasileira, a maritaca só pode ser criada em casa mediante licença, explicou a Polícia Ambiental. “Ter uma ave dessas sem a devida licença pode acarretar pena de detenção de seis meses a um ano e multa, segundo prevê a Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais)”, advertiu.

Polícia Ambiental resgata filhotes de maritaca que caíram de ninho em Alegre

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