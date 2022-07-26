Pode faltar água em Vitória, Serra, Cariacica, Fundão e Aracruz no sábado

A Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) anunciou que vai realizar manutenção programada no próximo sábado (30), de 1h às 13h, para garantir continuidade do abastecimento em bairros de Vitória, Serra, Cariacica, Fundão e Aracruz. Durante a realização do serviço, moradores de alguns bairros dessas cidades podem ficar sem água.
Segundo a Cesan, a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água equivalente a 24 horas de consumo da unidade. O abastecimento será estabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.
VEJA ÁREAS AFETADAS
VITÓRIA
- Aeroporto
- Antônio Honório
- Boa Vista
- Jabour
- Jardim Camburi
- Jardim da Penha
- Maria Ortiz
- Mata da Praia
- Morada de Camburi
- Pontal de Camburi
- República
- Segurança do Lar
SERRA
- Alterosas
- Andre Carloni
- Balneário Carapebus
- Barcelona
- Barro Branco
- Bicanga
- Boa Vista I
- Boa Vista II
- Boulevard Lagoa
- Camará
- Cantinho do Céu
- Carapina Grande
- Castelândia
- Central Carapina
- Chácara Parreiral
- Cidade Continental
- Cidade Pomar
- Civit I
- Civit II
- Colina Laranjeiras
- Conjunto Carapina I
- Conjunto Jacaraípe
- Costa Dourada
- Costabela
- Das Laranjeiras
- Bairro de Fátima
- Diamantina
- Eldorado
- Enseada Jacaraípe
- Estancia Monazítica
- Eurico Sales
- Feu Rosa
- Guaraciaba
- Hélio Ferraz
- Jardim Atlântico
- Jardim Carapina
- Jardim Limoeiro
- Jardim Tropical
- José de Anchieta
- José de Anchieta Ii
- José de Anchieta Iii
- Lagoa de Carapebus
- Lagoa de Jacaraípe
- Laranjeiras Velha
- Manguinhos
- Manoel Plaza
- Marbella
- Maringá
- Mata da Serra
- Morada Laranjeiras
- Nova Almeida
- Nova Carapina I
- Nova Carapina II
- Nova Zelândia
- Novo
- Novo Horizonte
- Novo Porto Canoa
- Ourimar
- Parque das Gaivotas
- Parque Jacaraípe
- Parque Residencial Laranjeiras
- Parque Residencial Mestre Alvaro
- Parque Residencial Nova Almeida
- Parque Residencial Tubarão
- Parque Santa Fé
- Pitanga
- Planalto de Carapina
- Planície da Serra
- Polo Industrial Tubarão
- Portal de Jacaraípe
- Porto Canoa Serra
- Porto Dourado
- Praia da Baleia
- Praia de Capuba
- Praia de Carapebus
- Praiamar
- Reis Magos
- Residencial Jacaraípe
- Residencial Vista do Mestre
- Rosário de Fátima
- Santa Luzia
- Santa Rita de Cassia
- São Diogo I
- São Diogo II
- São Francisco
- São Geraldo
- São João
- São Patrício
- São Pedro
- Serra Dourada I
- Serra Dourada II
- Serra Dourada III
- Serramar
- Solar de Anchieta
- Taquara I
- Taquara II
- Valparaíso
- Vila Nova de Colares
CARIACICA
- Cariacica Sede
- Nova Esperança
- Nova Rosa da Penha
- Padre Mathias
- Porto de Cariacica
- Santa Luzia
- São João Batista
- Vila Cajueiro
- Vila Merlo
- Porto Engenho
FUNDÃO
- Costa Azul
- Direção
- Enseada Das Garças
- Mirante Da Praia
- Praia Grande
- Rio Preto
- Vila tongo
ARACRUZ
- Itaparica
- Praia Formosa
- Santa Cruz
- São Francisco
Saiba como falar com a Cesan
LIGUE PARA:
115 (Municípios atendidos pela CESAN – ligação gratuita)
0800 095 2305 (Número exclusivo para Aracruz – ligação gratuita)
(27) 3422-0115 (Demais regiões – ligação tarifada)