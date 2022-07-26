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Veja bairros

Pode faltar água em Vitória, Serra, Cariacica, Fundão e Aracruz no sábado

Cesan disse que abastecimento pode ser afetado devido a uma manutenção no próximo sábado (30), de 1h às 13h
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

26 jul 2022 às 19:29

Publicado em 26 de Julho de 2022 às 19:29

água limpa
Bairros podem ser afetados por manutenção da Cesan Crédito: Pixabay
A Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) anunciou que vai realizar manutenção programada no próximo sábado (30), de 1h às 13h, para garantir continuidade do abastecimento em bairros de VitóriaSerraCariacicaFundão Aracruz. Durante a realização do serviço, moradores de alguns bairros dessas cidades podem ficar sem água.
Segundo a Cesan, a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água equivalente a 24 horas de consumo da unidade. O abastecimento será estabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.

VEJA ÁREAS AFETADAS

VITÓRIA
  • Aeroporto 
  • Antônio Honório 
  • Boa Vista 
  • Jabour 
  • Jardim Camburi 
  • Jardim da Penha 
  • Maria Ortiz 
  • Mata da Praia 
  • Morada de Camburi 
  • Pontal de Camburi 
  • República 
  • Segurança do Lar 
SERRA
  • Alterosas 
  • Andre Carloni  
  • Balneário Carapebus  
  • Barcelona  
  • Barro Branco  
  • Bicanga  
  • Boa Vista I  
  • Boa Vista II  
  • Boulevard Lagoa 
  • Camará  
  • Cantinho do Céu  
  • Carapina Grande  
  • Castelândia 
  • Central Carapina 
  • Chácara Parreiral  
  • Cidade Continental  
  • Cidade Pomar  
  • Civit I  
  • Civit II 
  • Colina Laranjeiras  
  • Conjunto Carapina I 
  • Conjunto Jacaraípe  
  • Costa Dourada  
  • Costabela  
  • Das Laranjeiras  
  • Bairro de Fátima  
  • Diamantina 
  • Eldorado  
  • Enseada Jacaraípe  
  • Estancia Monazítica  
  • Eurico Sales  
  • Feu Rosa  
  • Guaraciaba  
  • Hélio Ferraz  
  • Jardim Atlântico 
  • Jardim Carapina  
  • Jardim Limoeiro  
  • Jardim Tropical  
  • José de Anchieta  
  • José de Anchieta Ii  
  • José de Anchieta Iii  
  • Lagoa de Carapebus  
  • Lagoa de Jacaraípe  
  • Laranjeiras Velha  
  • Manguinhos  
  • Manoel Plaza  
  • Marbella  
  • Maringá 
  • Mata da Serra 
  • Morada Laranjeiras  
  • Nova Almeida  
  • Nova Carapina I  
  • Nova Carapina II  
  • Nova Zelândia  
  • Novo  
  • Novo Horizonte  
  • Novo Porto Canoa  
  • Ourimar  
  • Parque das Gaivotas  
  • Parque Jacaraípe  
  • Parque Residencial Laranjeiras 
  • Parque Residencial Mestre Alvaro 
  • Parque Residencial Nova Almeida 
  • Parque Residencial Tubarão 
  • Parque Santa Fé  
  • Pitanga  
  • Planalto de Carapina  
  • Planície da Serra  
  • Polo Industrial Tubarão 
  • Portal de Jacaraípe  
  • Porto Canoa Serra  
  • Porto Dourado  
  • Praia da Baleia  
  • Praia de Capuba  
  • Praia de Carapebus  
  • Praiamar 
  • Reis Magos  
  • Residencial Jacaraípe 
  • Residencial Vista do Mestre 
  • Rosário de Fátima  
  • Santa Luzia  
  • Santa Rita de Cassia  
  • São Diogo I  
  • São Diogo II 
  • São Francisco 
  • São Geraldo  
  • São João  
  • São Patrício 
  • São Pedro  
  • Serra Dourada I 
  • Serra Dourada II 
  • Serra Dourada III 
  • Serramar  
  • Solar de Anchieta  
  • Taquara I 
  • Taquara II  
  • Valparaíso  
  • Vila Nova de Colares 
CARIACICA
  • Cariacica Sede 
  • Nova Esperança 
  • Nova Rosa da Penha 
  • Padre Mathias 
  • Porto de Cariacica 
  • Santa Luzia 
  • São João Batista 
  • Vila Cajueiro 
  • Vila Merlo 
  • Porto Engenho
FUNDÃO
  • Costa Azul 
  • Direção 
  • Enseada Das Garças 
  • Mirante Da Praia 
  • Praia Grande 
  • Rio Preto 
  • Vila tongo
ARACRUZ
  • Itaparica 
  • Praia Formosa 
  • Santa Cruz 
  • São Francisco

Saiba como falar com a Cesan

LIGUE PARA:

115 (Municípios atendidos pela CESAN – ligação gratuita)

0800 095 2305 (Número exclusivo para Aracruz – ligação gratuita)

(27) 3422-0115 (Demais regiões – ligação tarifada)

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