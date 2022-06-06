Pode faltar água em mais de 220 bairros da Grande Vitória no sábado

A Companhia Espírito Santense de Saneamento vai realizar uma manutenção programada no próximo sábado (11), de 1h às 13h. O serviço pode deixar 222 bairros de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Viana sem água. Segundo a Cesan, o abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.
VEJA A LISTA DOS BAIRROS
Vitória
- Andorinhas;
- Ariovaldo Favalessa;
- Barro Vermelho;
- Bela vista;
- Bento Ferreira;
- Bonfim;
- Caratoíra;
- Centro;
- Comdusa;
- Conquista;
- Consolação;
- Da Penha;
- Da Piedade;
- De Lourdes;
- Do Cabral;
- Do Cruzamento;
- Do Moscoso;
- Do Quadro;
- Enseada do Suá;
- Estrelinha;
- Fonte Grande;
- Forte São João;
- Fradinhos;
- Grande Vitória;
- Gurigica;
- Horto;
- Ilha das Caieiras;
- Ilha de Santa Maria;
- Ilha do Boi;
- Ilha do Frade;
- Ilha do Príncipe;
- Inhangueta;
- Itararé;
- Jesus de Nazareth;
- Joana Darc;
- Jucutuquara;
- Mario Cypreste;
- Maruípe;
- Monte Belo;
- Nazareth;
- Nova Palestina;
- Parque Moscoso;
- Praia do Canto;
- Praia do Suá;
- Redenção;
- Resistência;
- Romão;
- Santa Cecília;
- Santa Clara;
- Santa Helena;
- Santa Lucia;
- Santa Luiza;
- Santa Martha;
- Santa Tereza;
- Santo André;
- Santo Antônio;
- Santos Dumont;
- Santos Reis;
- São Benedito;
- São Cristovão;
- São José;
- São Pedro;
- Tabuazeiro;
- Universitário;
- Vila Rubim.
Cariacica
- Alto da Boa Vista;
- Alto Lage;
- Alzira Ramos;
- Aparecida;
- Bandeirantes;
- Bela Aurora;
- Bela Vista;
- Boa Sorte;
- Campina Grande;
- Campo Belo;
- Campo Grande;
- Castelo Branco;
- Cruzeiro do Sul;
- Dom Bosco;
- Expedito;
- Flexal l;
- Flexal ll;
- Graúna;
- Itacibá;
- Itangua;
- Itapemirim;
- Itaquari;
- Jardim América;
- Jardim Campo Grande;
- Jardim de Alah;
- Maracana;
- Morada de Santa Fé;
- Mucuri;
- Nova Brasília;
- Nova Campo Grande;
- Nova Canaa;
- Nova Valverde;
- Nova Brasil;
- Novo Horizonte;
- Operário;
- Oriente;
- Padre Miguel;
- Parque Gramado;
- Piranema;
- Planeta;
- Porto de Santana;
- Porto Novo;
- Presidente Medici;
- Retiro Saudoso;
- Rio Branco;
- Rio Marinho;
- Rosa da Penha;
- Santa Barbara;
- Santa Cecilia;
- Santa Paula;
- Santana;
- Santo André;
- São Benedito;
- São Conrado;
- São Francisco;
- São Geraldo;
- São Geraldo ll;
- São Gonçalo;
- Serra do Anil;
- Sotelandia;
- Sotema;
- Tabajara;
- Tiradentes;
- Tucum;
- Vale dos Reis;
- Vale Esperança;
- Vasco da Gama;
- Vera Cruz;
- Vila Capixaba;
- Vila Independência;
- Vila Isabel;
- Vila Palestina;
- Vila Prudêncio;
- Vista Dourada;
- Vista Mar.
Vila Velha
- Alecrim;
- Alvorada;
- Araças;
- Argolas;
- Aribiri;
- Ataide;
- Boa vista I;
- Boa vista II;
- Brisamar;
- Cavaliere;
- Centro;
- Chacara do Conde;
- Cobi de Baixo;
- Cobi de Cima;
- Cobilandia;
- Cocal;
- Coqueiral Itaparica;
- Cristovao Colombo;
- Darly Santos;
- Divino Espírito Santo;
- Dom Joao Batista;
- Garoto;
- Gloria;
- Guaranhuns;
- Ibes;
- Ilha da Conceição;
- Ilha das Flores;
- Ilha dos Ayres;
- Ilha dos Bentos;
- Industrial;
- Itapuã;
- Jaburuna;
- Jardim Asteca;
- Jardim Colorado;
- Jardim do Vale;
- Jardim Guadalajara;
- Jardim Guaranhuns;
- Jardim Marilandia;
- Jockey de Itaparica;
- Nossa Senhora da Penha;
- Nova America;
- Nova Itaparica;
- Novo Mexico;
- Olaria;
- Paul;
- Pedra dos Buzios;
- Planalto;
- Pontal das Garças;
- Praia das Gaivotas;
- Praia da Costa;
- Praia de Itaparica;
- Primeiro de Maio;
- Res Coqueiral;
- Rio Marinho;
- Sagrada Familia;
- Santa Clara;
- Santa Ines;
- Santa Monica;
- Santa Monica Popular;
- Santa Rita;
- Santos Dumont;
- Sao Torquato;
- Soteco;
- Vale Encantado;
- Vila Batista;
- Vila Garrido;
- Vila Guaranhuns;
- Vila Nova;
- Vista da Penha;
- Zumbi dos Palmares.
Viana
- Areinha
- Arlindo Villaschi;
- Campo Verde;
- Canaa;
- Caxias do Sul;
- Marcilio de Noronha;
- Morada Bethania;
- Nova Bethania;
- Parque Industrial;
- Primavera;
- Universal;
- Vila Bethania.