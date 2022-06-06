Pode faltar água em mais de 220 bairros da Grande Vitória no sábado

A Companhia Espírito Santense de Saneamento vai realizar uma manutenção programada no próximo sábado (11), de 1h às 13h. O serviço pode deixar 222 bairros de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Viana sem água. Segundo a Cesan, o abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.