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Quatro cidades

Pode faltar água em mais de 220 bairros da Grande Vitória no sábado

Segundo a Cesan, abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços

Publicado em 06 de Junho de 2022 às 20:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2022 às 20:33
água limpa
água limpa Crédito: Pixabay
A Companhia Espírito Santense de Saneamento vai realizar uma manutenção programada no próximo sábado (11), de 1h às 13h. O serviço pode deixar 222 bairros de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Viana sem água. Segundo a Cesan, o abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.

VEJA A LISTA DOS BAIRROS

Vitória
  1. Andorinhas;
  2. Ariovaldo Favalessa;
  3. Barro Vermelho;
  4. Bela vista;
  5. Bento Ferreira;
  6. Bonfim;
  7. Caratoíra;
  8. Centro;
  9. Comdusa;
  10. Conquista;
  11. Consolação;
  12. Da Penha;
  13. Da Piedade;
  14. De Lourdes;
  15. Do Cabral;
  16. Do Cruzamento;
  17. Do Moscoso;
  18. Do Quadro;
  19. Enseada do Suá;
  20. Estrelinha;
  21. Fonte Grande;
  22. Forte São João;
  23. Fradinhos;
  24. Grande Vitória;
  25. Gurigica;
  26. Horto;
  27. Ilha das Caieiras;
  28. Ilha de Santa Maria;
  29. Ilha do Boi;
  30. Ilha do Frade;
  31. Ilha do Príncipe;
  32. Inhangueta;
  33. Itararé;
  34. Jesus de Nazareth;
  35. Joana Darc;
  36. Jucutuquara;
  37. Mario Cypreste;
  38. Maruípe;
  39. Monte Belo;
  40. Nazareth;
  41. Nova Palestina;
  42. Parque Moscoso;
  43. Praia do Canto;
  44. Praia do Suá;
  45. Redenção;
  46. Resistência;
  47. Romão;
  48. Santa Cecília;
  49. Santa Clara;
  50. Santa Helena;
  51. Santa Lucia;
  52. Santa Luiza;
  53. Santa Martha;
  54. Santa Tereza;
  55. Santo André;
  56. Santo Antônio;
  57. Santos Dumont;
  58. Santos Reis;
  59. São Benedito;
  60. São Cristovão;
  61. São José;
  62. São Pedro;
  63. Tabuazeiro;
  64. Universitário;
  65. Vila Rubim.
Cariacica
  1. Alto da Boa Vista;
  2. Alto Lage;
  3. Alzira Ramos;
  4. Aparecida;
  5. Bandeirantes;
  6. Bela Aurora;
  7. Bela Vista;
  8. Boa Sorte;
  9. Campina Grande;
  10. Campo Belo;
  11. Campo Grande;
  12. Castelo Branco;
  13. Cruzeiro do Sul;
  14. Dom Bosco;
  15. Expedito;
  16. Flexal l;
  17. Flexal ll;
  18. Graúna;
  19. Itacibá;
  20. Itangua;
  21. Itapemirim;
  22. Itaquari;
  23. Jardim América;
  24. Jardim Campo Grande;
  25. Jardim de Alah;
  26. Maracana;
  27. Morada de Santa Fé;
  28. Mucuri;
  29. Nova Brasília;
  30. Nova Campo Grande;
  31. Nova Canaa;
  32. Nova Valverde;
  33. Nova Brasil;
  34. Novo Horizonte;
  35. Operário;
  36. Oriente;
  37. Padre Miguel;
  38. Parque Gramado;
  39. Piranema;
  40. Planeta;
  41. Porto de Santana;
  42. Porto Novo;
  43. Presidente Medici;
  44. Retiro Saudoso;
  45. Rio Branco;
  46. Rio Marinho;
  47. Rosa da Penha;
  48. Santa Barbara;
  49. Santa Cecilia;
  50. Santa Paula;
  51. Santana;
  52. Santo André;
  53. São Benedito;
  54. São Conrado;
  55. São Francisco;
  56. São Geraldo;
  57. São Geraldo ll;
  58. São Gonçalo;
  59. Serra do Anil;
  60. Sotelandia;
  61. Sotema; 
  62. Tabajara;
  63. Tiradentes;
  64. Tucum;
  65. Vale dos Reis;
  66. Vale Esperança;
  67. Vasco da Gama;
  68. Vera Cruz;
  69. Vila Capixaba;
  70. Vila Independência;
  71. Vila Isabel;
  72. Vila Palestina;
  73. Vila Prudêncio;
  74. Vista Dourada;
  75. Vista Mar.
Vila Velha
  1. Alecrim;
  2. Alvorada;
  3. Araças;
  4. Argolas;
  5. Aribiri;
  6. Ataide;
  7. Boa vista I;
  8. Boa vista II;
  9. Brisamar;
  10. Cavaliere;
  11. Centro;
  12. Chacara do Conde;
  13. Cobi de Baixo;
  14. Cobi de Cima;
  15. Cobilandia;
  16. Cocal;
  17. Coqueiral Itaparica;
  18. Cristovao Colombo;
  19. Darly Santos;
  20. Divino Espírito Santo;
  21. Dom Joao Batista;
  22. Garoto;
  23. Gloria;
  24. Guaranhuns;
  25. Ibes;
  26. Ilha da Conceição;
  27. Ilha das Flores;
  28. Ilha dos Ayres;
  29. Ilha dos Bentos;
  30. Industrial;
  31. Itapuã;
  32. Jaburuna;
  33. Jardim Asteca;
  34. Jardim Colorado;
  35. Jardim do Vale;
  36. Jardim Guadalajara;
  37. Jardim Guaranhuns;
  38. Jardim Marilandia;
  39. Jockey de Itaparica;
  40. Nossa Senhora da Penha;
  41. Nova America;
  42. Nova Itaparica;
  43. Novo Mexico;
  44. Olaria;
  45. Paul;
  46. Pedra dos Buzios;
  47. Planalto;
  48. Pontal das Garças;
  49. Praia das Gaivotas;
  50. Praia da Costa;
  51. Praia de Itaparica;
  52. Primeiro de Maio;
  53. Res Coqueiral;
  54. Rio Marinho;
  55. Sagrada Familia;
  56. Santa Clara;
  57. Santa Ines;
  58. Santa Monica;
  59. Santa Monica Popular;
  60. Santa Rita;
  61. Santos Dumont;
  62. Sao Torquato;
  63. Soteco;
  64. Vale Encantado;
  65. Vila Batista;
  66. Vila Garrido;
  67. Vila Guaranhuns;
  68. Vila Nova;
  69. Vista da Penha;
  70. Zumbi dos Palmares.
Viana
  1. Areinha
  2. Arlindo Villaschi;
  3. Campo Verde;
  4. Canaa;
  5. Caxias do Sul;
  6. Marcilio de Noronha;
  7. Morada Bethania;
  8. Nova Bethania;
  9. Parque Industrial;
  10. Primavera;
  11. Universal;
  12. Vila Bethania.

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