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Vítima de acidente

Piloto do ES morto em competição de motocross em MG era filho único

Douglas Nunes Andreatta, de 18 anos, andava de moto desde criança e trabalhava em uma oficina em Colatina com o pai, que também é piloto e estava no evento
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

05 set 2022 às 11:20

Publicado em 05 de Setembro de 2022 às 11:20

Douglas trabalhava com o pai em uma oficina de motos em Colatina
Douglas trabalhava com o pai em uma oficina de motos em Colatina Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Vítima de um acidente durante uma competição de motocross em Minas Gerais, neste domingo (4), Douglas Nunes Andreatta, de 18 anos, era filho único e trabalhava com o pai em uma oficina de motos em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Desde criança, o jovem participava de corridas e conquistou vários troféus. A morte do rapaz deixou um sentimento de luto na cidade capixaba.
Douglas disputava a Copa Norte de Motocross, na cidade mineira de Itabirinha, a cerca de 170 km de Colatina. Ele estava acompanhado do pai, que também ia competir em uma outra bateria, e de dois amigos. Após o acidente, o evento foi suspenso. A vítima chegou a ser encaminhada para um hospital, mas não resistiu.
Amigo do piloto, o conferente Cássio de Souza estava no local da competição. Ele relata que Douglas era conhecido e muito querido no meio do esporte. “Muita gente conhecia ele, porque ele corria aqui no Estado e fora. Era querido por todos, conhecido no mundo do esporte. Se você abrir a oficina dele, a casa, vai ver um monte de troféu. Desde os 4 anos ele andava de moto. É difícil, era um menino novo, amado por todos”, disse.
O corpo de Douglas foi levado para ser velado na capela mortuária do bairro Honório Fraga, em Colatina, onde o jovem morava com a família. Durante o velório, amigos do piloto aceleraram as motos para homenagear o rapaz. O sepultamento ocorreu na manhã desta segunda-feira (5), na localidade de Laranjal, em Itaguaçu, na Região Central Serrana do Espírito Santo.

RELEMBRE O ACIDENTE

Douglas Nunes Andreatta, morador de Colatina, no Noroeste do Estado, participava de uma das corridas da 3ª Etapa da Copa Norte no momento do acidente. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital São Lucas, no município mineiro, onde o óbito foi confirmado.
A Polícia Militar confirmou o acidente e relatou que a competição foi encerrada logo após o ocorrido. Um vídeo registrado por pessoas que participavam da competição mostra o momento exato do acidente. As imagens são fortes.
A Prefeitura de Itabirinha divulgou em suas redes sociais uma nota de pesar, em que anuncia luto oficial de três dias e informa que está prestando toda assistência à família do piloto. "Expressamos nossos sinceros sentimentos e lamentações. Que Deus conforte a todos os familiares", diz o texto.
(Com informações de Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste)

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