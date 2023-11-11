Pesquisa da Ufes transforma madeira de laranjeiras em bioenergia

Restos de madeira das laranjeiras foram analisados por pesquisadores na geração de bioenergia Crédito: Reprodução | Pixabay

Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) conseguiu transformar restos de pé de laranja em energia limpa. O estudo, divulgado nesta sexta-feira (10), reuniu excedentes de madeira da planta e fabricou uma massa sólida – chamada de 'briquete' – para ser submetida a testes. Os resultados foram animadores, na avaliação dos cientistas.

Os trabalhos foram desenvolvidos por pesquisadores do programa de pós-graduação em Engenharia Química da Ufes, em colaboração com o Laboratório de Energia da Biomassa (LEB) do Departamento de Ciências Florestais e da Madeira.

Os testes

Para testar a eficácia energética do material, os pesquisadores produziram quatro tipos de briquetes. Dois compostos utilizando inteiramente o resíduo do tronco da laranjeira, e os outros dois com a adição de 10% da casca do tronco. Foram utilizadas duas pressões de compactação, 10 e 12 megapascal (MPa), totalizando quatro tipos de briquetes.

Durante os testes, a composição com 100% do tronco e pressão de 10 MPa obteve o melhor desempenho em relação aos outros tipos – ou seja, teve maior poder de combustão. As análises químicas e físicas mostraram resultados semelhantes ao eucalipto, que é a principal biomassa utilizada para o aproveitamento energético.

Descobertas

A conclusão dos testes mostrou um caminho para a implementação da biomassa da laranjeira como fonte de energia de forma parcial para atender as demandas de setores dos centros urbanos. De acordo com Luciano Dias, apesar dessa descoberta, a implementação dessa matriz energética não será fácil.

“Estamos acostumados ao uso do gás de cozinha para preparação dos alimentos e da energia elétrica para iluminar as nossas casas, ou seja, nosso cotidiano não tem a presença da biomassa como opção energética e isto está atrelado ao desenvolvimento natural de uma sociedade”, explica o pesquisador.