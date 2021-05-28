Pedreiro fica ferido ao cair de andaime e levar choque elétrico em Guaçuí

Após encostar nos fios, a vítima caiu no chão. De acordo com os bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 11h. A vítima foi levada consciente para o pronto-socorro da Santa Casa de Guaçuí. A unidade não informou o estado de saúde da vítima.

A EDP alerta que são proibidas construções ou reformas próximas da rede elétrica. Neste caso é preciso, antes de iniciar o serviço, consultar a distribuidora para saber se é possível realizar o afastamento da rede. Em caso de dúvida, o consumidor pode entrar em contato com a EDP pelas suas Agências de Atendimento Presenciais ou pelo Call Center, no 0800 721 0707.