Pedreiro fica ferido ao cair de andaime e levar choque elétrico em Guaçuí

Um pedreiro sofreu queimaduras nos braços e nas pernas após receber um choque elétrico na manhã desta sexta-feira (28) em Guaçuí, na Região do Caparaó. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava trabalhando em uma obra, a cerca de quatro metros de altura, e o andaime em que estava despencou, atingindo a rede elétrica. O nome dele não foi informado.
Após encostar nos fios, a vítima caiu no chão. De acordo com os bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 11h. A vítima foi levada consciente para o pronto-socorro da Santa Casa de Guaçuí. A unidade não informou o estado de saúde da vítima.
Em nota, a concessionária de energia EDP informou que foi acionada após a ocorrência. Segundo a EDP, uma equipe técnica foi enviada ao local e constatou que o andaime estava instalado de forma irregular, sendo muito próximo da rede elétrica.
A EDP alerta que são proibidas construções ou reformas próximas da rede elétrica. Neste caso é preciso, antes de iniciar o serviço, consultar a distribuidora para saber se é possível realizar o afastamento da rede. Em caso de dúvida, o consumidor pode entrar em contato com a EDP pelas suas Agências de Atendimento Presenciais ou pelo Call Center, no 0800 721 0707.