O Passaporte Coronavírus só será adotado em caso de medidas por causa da pandemia Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. Passaporte Coronavírus: saiba como vai funcionar em caso de lockdown no ES

O sistema que vai emitir o chamado Passaporte Coronavírus, que vai permitir a circulação de pessoas em atividades essenciais em caso de lockdown  bloqueio total , já está finalizado. Em entrevista nesta quarta-feira (1º) à jornalista Fernanda Queiroz, na rádio CBN Vitória, o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, detalhou como funcionará o passaporte no Espírito Santo

O secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, informou que o Passaporte Coronavírus foi criado quando o Espírito Santo registrou o período mais crítico de ocupação de leitos da UTI, na segunda quinzena de maio e na primeira semana de junho, quando o índice de ocupação oscilou entre 86% e 88%. No entanto, o serviço está pronto caso a situação volte a se agravar.

Hospedado na plataforma do Acesso Cidadão (www.acessocidadao.es.gov.br), o documento seria emitido para aquelas pessoas que precisam se deslocar de casa para o trabalho para exercer atividades essenciais durante a vigência das medidas de restrição de locomoção.

Na prática, é um controle que o governo teria das atividades essenciais no Estado. Nesse caso, empresas e pessoas físicas acessariam a página na internet para fazer o cadastro e emitir o Passaporte, que seria apresentado às autoridades responsáveis pelo cumprimento das medidas, como a Polícia Militar. O próprio sistema validaria os dados inseridos pelo solicitante do documento.