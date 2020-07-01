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Pandemia de Covid-19

Passaporte Coronavírus: saiba como vai funcionar em caso de lockdown no ES

Em entrevista nesta quarta-feira (1º) à CBN Vitória, o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, detalhou como funcionará o passaporte que permitirá a circulação de pessoas em atividades essenciais em caso de bloqueio total
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2020 às 12:02

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 12:02

O Passaporte Coronavírus só será adotado em caso de medidas por causa da pandemia
O Passaporte Coronavírus só será adotado em caso de medidas por causa da pandemia Crédito: Divulgação
Passaporte Coronavírus: saiba como vai funcionar em caso de lockdown no ES
O sistema que vai emitir o chamado Passaporte Coronavírus, que vai permitir a circulação de pessoas em atividades essenciais em caso de lockdown  bloqueio total , já está finalizado. Em entrevista nesta quarta-feira (1º) à jornalista Fernanda Queiroz, na rádio CBN Vitória, o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, detalhou como funcionará o passaporte no Espírito Santo.
A página está em "stand-by" e deve ser liberada caso a taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva no Espírito Santo ultrapasse 90% e, portanto, o Estado decrete risco extremo de contaminação para a Covid-19, conforme anunciou em primeira mão o jornalista de A Gazeta, Leonel Ximenes, nesta terça-feira (30).
O secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, informou que o Passaporte Coronavírus foi criado quando o Espírito Santo registrou o período mais crítico de ocupação de leitos da UTI, na segunda quinzena de maio e na primeira semana de junho, quando o índice de ocupação oscilou entre 86% e 88%. No entanto, o serviço está pronto caso a situação volte a se agravar.

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Hospedado na plataforma do Acesso Cidadão (www.acessocidadao.es.gov.br), o documento seria emitido para aquelas pessoas que precisam se deslocar de casa para o trabalho para exercer atividades essenciais durante a vigência das medidas de restrição de locomoção.
Na prática, é um controle que o governo teria das atividades essenciais no Estado. Nesse caso, empresas e pessoas físicas acessariam a página na internet para fazer o cadastro e emitir o Passaporte, que seria apresentado às autoridades responsáveis pelo cumprimento das medidas, como a Polícia Militar. O próprio sistema validaria os dados inseridos pelo solicitante do documento.
* Com informações da jornalista Fernanda Queiroz, da CBN Vitória

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