Papais Noéis chegam de jet ski para distribuir doces em Vitória

Um grupo de Papais Noéis fez a alegria da criançada que mora em bairros de Vitória que têm ligação com o mar, nesta quarta-feira (25). Vestidos de Bom Velhinho, os voluntários entregaram bombons. Só que, em vez do trenó da história tradicional, eles usaram lancha e motos aquáticas como meio de transporte.

O organizador dessa jornada é o Renato Rodrigues, que iniciou a ação em 2019. Ele explicou que o ponto de partida é o canal de Camburi. “Nós damos uma volta no entorno da ilha, visitando comunidades ribeirinhas. A grande festa é na comunidade Jesus de Nazareth. Desde 2019 viemos fazendo isso e todo mundo abraçou a causa. Sem a ajuda de todos, isso não é possível”, comentou na manhã desta quarta, à reportagem da TV Gazeta.

A entrega já virou até tradição. Neste ano, o grupo reuniu cerca de 50 pessoas, em mais de 20 embarcações, para distribuir 1.500 caixas de bombons. O presente foi escolhido por agradar a todas as crianças. Antes mesmo da primeira parada, os Bons Velhinhos presentearam alguns pequenos que estavam na orla de Andorinhas.

De lá, seguiram para Maria Ortiz e, em seguida, para a primeira parada oficial, na Ilha das Caieiras. Nesse bairro, encontraram as crianças ansiosas para a chegada do grupo de Papais Noéis.