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Longe do Polo Norte

Papais Noéis chegam de jet ski para distribuir doces em Vitória

Neste Natal, grupo de voluntários vestidos de Bom Velhinho entregaram bombons para crianças que moram em bairros no entorno da ilha

Publicado em 25 de Dezembro de 2024 às 18:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 dez 2024 às 18:02
Um grupo de Papais Noéis fez a alegria da criançada que mora em bairros de Vitória que têm ligação com o mar, nesta quarta-feira (25). Vestidos de Bom Velhinho, os voluntários entregaram bombons. Só que, em vez do trenó da história tradicional, eles usaram lancha e motos aquáticas como meio de transporte.
O organizador dessa jornada é o Renato Rodrigues, que iniciou a ação em 2019. Ele explicou que o ponto de partida é o canal de Camburi. “Nós damos uma volta no entorno da ilha, visitando comunidades ribeirinhas. A grande festa é na comunidade Jesus de Nazareth. Desde 2019 viemos fazendo isso e todo mundo abraçou a causa. Sem a ajuda de todos, isso não é possível”, comentou na manhã desta quarta, à reportagem da TV Gazeta. 
A entrega já virou até tradição. Neste ano, o grupo reuniu cerca de 50 pessoas, em mais de 20 embarcações, para distribuir 1.500 caixas de bombons. O presente foi escolhido por agradar a todas as crianças. Antes mesmo da primeira parada, os Bons Velhinhos presentearam alguns pequenos que estavam na orla de Andorinhas.

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De lá, seguiram para Maria Ortiz e, em seguida, para a primeira parada oficial, na Ilha das Caieiras. Nesse bairro, encontraram as crianças ansiosas para a chegada do grupo de Papais Noéis.
O grupo ainda passou por São Pedro e Santo Antônio. O percurso terminou no bairro que leva o nome do grande aniversariante do Natal, Jesus de Nazareth.  

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