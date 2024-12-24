Papai Noel chega de helicóptero e distribui chocolates em Vitória; veja vídeo

Papai Noel chega de helicóptero no bairro Resistência, em Vitória Crédito: Vitor Jubini/A Gazeta

Uma ação social organizada por lideranças da comunidade da Grande São Pedro, em Vitória, levou chocolates e alegria para cerca de mil crianças na tarde desta terça-feira (24), véspera de Natal, no bairro Resistência.

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Os doces foram distribuídos por ninguém menos que Papai Noel, que chegou ao local num helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) da Casa Civil do Espírito Santo.

De acordo com o publicitário Ryan Gouveia, que é morador da região e administra a página da comunidade nas redes sociais, a ação é fruto de uma união de esforços que, por pouco, não foram frustrados pela chuva.

“Um grupo de amigos de Resistência conseguiu alinhar essa ação com o Notaer. Eles arrecadaram caixas de bombons com empresários e organizaram a distribuição. Foi a primeira vez que aconteceu essa ação com o helicóptero, e conseguimos atender mil crianças. Mas estávamos apreensivos por causa do tempo e porque havia um risco, já que o Notaer está de plantão. Se tivesse qualquer chamado, caía a ação, mas graças a Deus deu tudo certo.”

Piloto do Notaer, a major Elizabeth Bergamin descreveu a experiência como extremamente positiva. “As comunidades são tão carentes desse tipo de atenção, de ação social, e poder ver um momento tão bonito, das crianças recebendo esse carinho na véspera de Natal, é muito gratificante, muito bom para a gente fazer parte disso”, disse.