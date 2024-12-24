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Grande São Pedro

Papai Noel chega de helicóptero e distribui chocolates em Vitória; veja vídeo

Cerca de mil crianças foram atendidas pelo Bom Velhinho, que pousou em Resistência em uma aeronave do governo do ES

Publicado em 24 de Dezembro de 2024 às 17:17

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

24 dez 2024 às 17:17
Papai Noel chega de helicóptero no bairro Resistência, em Vitória
Papai Noel chega de helicóptero no bairro Resistência, em Vitória Crédito: Vitor Jubini/A Gazeta
Uma ação social organizada por lideranças da comunidade da Grande São Pedro, em Vitória, levou chocolates e alegria para cerca de mil crianças na tarde desta terça-feira (24), véspera de Natal, no bairro Resistência.
Papai Noel chega de helicóptero e distribui chocolates em Vitória
Os doces foram distribuídos por ninguém menos que Papai Noel, que chegou ao local num helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) da Casa Civil do Espírito Santo.
De acordo com o publicitário Ryan Gouveia, que é morador da região e administra a página da comunidade nas redes sociais, a ação é fruto de uma união de esforços que, por pouco, não foram frustrados pela chuva.
“Um grupo de amigos de Resistência conseguiu alinhar essa ação com o Notaer. Eles arrecadaram caixas de bombons com empresários e organizaram a distribuição. Foi a primeira vez que aconteceu essa ação com o helicóptero, e conseguimos atender mil crianças. Mas estávamos apreensivos por causa do tempo e porque havia um risco, já que o Notaer está de plantão. Se tivesse qualquer chamado, caía a ação, mas graças a Deus deu tudo certo.”
Piloto do Notaer, a major Elizabeth Bergamin descreveu a experiência como extremamente positiva. “As comunidades são tão carentes desse tipo de atenção, de ação social, e poder ver um momento tão bonito, das crianças recebendo esse carinho na véspera de Natal, é muito gratificante, muito bom para a gente fazer parte disso”, disse. 

Papai Noel chega de helicóptero no bairro Resistência, em Vitória

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