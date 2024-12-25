Operador de guindaste conta como é ser Papai Noel há mais de 20 anos

Achiles Tadeu Sunderhus, de 55 anos, é Papai Noel há mais de 20 anos Crédito: Acervo pessoal

A agenda está cheia para o operador de guindaste Achiles Tadeu Sunderhus, de 55 anos, neste mês de dezembro. Papai Noel há mais de 20 anos, desde o começo do mês o capixaba cumpre eventos, diariamente, como o Bom Velhinho, ouvindo histórias e pedidos de crianças de todo o Estado.

Com orgulho, Achiles conta como é ser protagonista de duas das maiores festas populares do Brasil. Isso porque, durante alguns anos, ele conciliou a função natalina com o posto de Rei Momo do carnaval capixaba.

Em 2024, Achiles até perdeu as contas do número total de eventos de que participou, mas citou exemplos em Vitória, na Ilha das Caieiras e na Praça do Papa; na Serra, na Praça Encontro da Águas e no Parque da Cidade; e na Região Serrana do Espírito Santo, abrindo o Brilho de Natal de Domingos Martins.

“Desde a metade de novembro para cá, praticamente todos os dias eu estava de Papai Noel em algum lugar. O ritmo começou com sexta, sábado e domingo, mas, em dezembro, já a partir da segunda semana, é praticamente de segunda a segunda, às vezes dois, três eventos por dia”, conta Achiles.

Achiles Tadeu Sunderhus também já foi Rei Momo do Carnaval de Vitória Crédito: Acervo pessoal

A história do operador de guindaste com o Natal começou em 2002, graças a um amigo fotógrafo, que precisava de um candidato que pudesse se caracterizar para um ensaio no estúdio.

A interpretação do Achiles deu tão certo que, naquele ano, foi Papai Noel de um shopping pela primeira vez.

“Ele precisava de uma pessoa um pouco mais ‘fortinha’ que pudesse se fantasiar de Papai Noel para fazer fotos em estúdio. A caracterização ficou tão boa que ele entrou em uma concorrência para colocar o Papai Noel em um shopping em Vila Velha e aí já foi a minha primeira vez profissionalmente”, lembrou.

A barba não era e, até hoje, não é de verdade, mas, o operador de guindaste acredita que compensa na interpretação. Para ele, ser alegre e conhecer o personagem é o que faz a diferença.

"Eu conheço a história do Papai Noel, das renas, os nomes delas. Tem muito Papai Noel por aí que só coloca a fantasia, não sabe nada disso, não tem esse repertório. Sem contar, que tem também o jeitinho de conversar com a criança, de interagir, explicar a magia da noite de Natal, o jogo de cintura e o convencimento para explicar porque o presente não pode ser entregue antes" Achiles Tadeu Sunderhus - Papai Noel há mais de 20 anos

Além disso, Achiles falou que toma muitos cuidados com a saúde, inclusive mantém a carteira de vacinação em dia, já que fica muito próximo de crianças de 0 a 5 anos.



Operador de guindaste começou na "profissão" de Bom Velhinho por acaso Crédito: Acervo pessoal

Para ele, um dos grandes momentos do Natal é o da chegada do Papai Noel pela primeira vez em um lugar. No seu caso, o operador de guindaste já pôde fazer isso de diversas formas.

“Eu como Papai Noel já cheguei aos eventos de helicóptero, calhambeque, barco, lancha, caminhote, carro esportivo, trenzinho, caminhão coletor, e até carreta furacão!”, enumera.