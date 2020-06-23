Pandemia afetou 70% do faturamento do turismo em Venda Nova
Uma pesquisa online para avaliar os impactos do novo coronavírus no setor de turismo de Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Espírito Santo, mostrou que 70% das empresas ligadas ao setor tiveram quedas nos faturamentos. Apesar da crise, o levantamento também mostrou que a maioria dos empresários não demitiu ou não pretende fazer demissões.
Os dados foram divulgados nesta terça-feira (23) pela prefeitura da cidade, considerada a capital nacional do agroturismo. Sem a visita dos turistas, além da redução do lucro, a produção também caiu em muitos empreendimentos. A maioria deles sinalizou mais de 75% de queda na produção ou oferta de serviços, segundo a prefeitura.
A pesquisa apontou que para 35,8% dos comerciantes, os visitantes representavam antes da pandemia 75% dos clientes. O número médio de atendimentos mensais era de até 300 pessoas. Já no momento da pesquisa, a maioria (49,1%) respondeu que ainda não havia recebido visitantes.
O levantamento foi feito pela Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato em maio deste ano. O questionário foi composto por 18 tópicos e contou com a participação de 53 empreendimentos, em sua maioria ligados ao agroturismo (35,8%), hospedagem (18,9%) e restaurantes (9,4%). Uma grande parcela, 39,6%, tem mais de 20 anos de mercado.
Apesar das dificuldades enfrentada pelo setor, 33 empreendimentos (62,3%) responderam que não houve ou não haverá demissões em sua empresa. Uma grande parcela (47,2%) ainda acredita que somente em 2021 haverá recuperação de seu negócio.
Para tentar driblar a crise, muitos negócios se reinventaram e criaram novas alternativas para manterem a produtividade durante a pandemia - 28,3% respondeu estar trabalhando com tele-entrega e 22,6% com serviços online.
A Secretaria Municipal de Turismo de Venda Nova ainda prevê uma nova edição da pesquisa nos próximos meses para acompanhar como o setor está reagindo durante e após a pandemia. De acordo com a secretária Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato, Carla Caliman, além da pesquisa, a Secretaria Municipal de Turismo realizou também um trabalho de orientação com o objetivo de reforçar as medidas de prevenção e os protocolos sanitários de saúde.
Durante essas visitas nós percebemos muita responsabilidade e empenho dos empreendedores de seguirem os protocolos sanitários vigentes. Nosso objetivo é que o setor retome as atividades de forma consciente, com maior segurança para os empreendedores, visitantes e, principalmente, para a nossa população, pontua a secretária.
Venda Nova do Imigrante soma, segundo dados do Painel Covid divulgado pelo governo do Estado, 167 casos, duas mortes e 101 curados.