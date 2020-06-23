Venda Nova do Imigrante é a capital nacional do agroturismo Crédito: Divulgação/PMVNI

Your browser does not support the audio element. Pandemia afetou 70% do faturamento do turismo em Venda Nova

Uma pesquisa online para avaliar os impactos do novo coronavírus no setor de turismo de Venda Nova do Imigrante , Região Serrana do Espírito Santo, mostrou que 70% das empresas ligadas ao setor tiveram quedas nos faturamentos. Apesar da crise, o levantamento também mostrou que a maioria dos empresários não demitiu ou não pretende fazer demissões.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (23) pela prefeitura da cidade, considerada a capital nacional do agroturismo. Sem a visita dos turistas, além da redução do lucro, a produção também caiu em muitos empreendimentos. A maioria deles sinalizou mais de 75% de queda na produção ou oferta de serviços, segundo a prefeitura.

A pesquisa apontou que para 35,8% dos comerciantes, os visitantes representavam antes da pandemia 75% dos clientes. O número médio de atendimentos mensais era de até 300 pessoas. Já no momento da pesquisa, a maioria (49,1%) respondeu que ainda não havia recebido visitantes.

O levantamento foi feito pela Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato em maio deste ano. O questionário foi composto por 18 tópicos e contou com a participação de 53 empreendimentos, em sua maioria ligados ao agroturismo (35,8%), hospedagem (18,9%) e restaurantes (9,4%). Uma grande parcela, 39,6%, tem mais de 20 anos de mercado.

Apesar das dificuldades enfrentada pelo setor, 33 empreendimentos (62,3%) responderam que não houve ou não haverá demissões em sua empresa. Uma grande parcela (47,2%) ainda acredita que somente em 2021 haverá recuperação de seu negócio.

Para tentar driblar a crise, muitos negócios se reinventaram e criaram novas alternativas para manterem a produtividade durante a pandemia - 28,3% respondeu estar trabalhando com tele-entrega e 22,6% com serviços online.

A Secretaria Municipal de Turismo de Venda Nova ainda prevê uma nova edição da pesquisa nos próximos meses para acompanhar como o setor está reagindo durante e após a pandemia. De acordo com a secretária Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato, Carla Caliman, além da pesquisa, a Secretaria Municipal de Turismo realizou também um trabalho de orientação com o objetivo de reforçar as medidas de prevenção e os protocolos sanitários de saúde.

Durante essas visitas nós percebemos muita responsabilidade e empenho dos empreendedores de seguirem os protocolos sanitários vigentes. Nosso objetivo é que o setor retome as atividades de forma consciente, com maior segurança para os empreendedores, visitantes e, principalmente, para a nossa população, pontua a secretária.