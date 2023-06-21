Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
1ª captação da unidade

Órgãos de bebê captados em hospital do ES vão salvar criança do Rio

Os rins de uma criança de 1 ano e quatro meses que teve morte encefálica em Cachoeiro serão destinados a outro bebê da mesma idade, no Estado vizinho
Matheus Passos dos Santos

Matheus Passos dos Santos

Publicado em 

21 jun 2023 às 14:26

Publicado em 21 de Junho de 2023 às 14:26

Equipe que realizou a captação órgãos do bebê no Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim
Equipe que realizou a captação órgãos do bebê no Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim nesta terça-feira (20) Crédito: Divulgação/Hifa
Rins retirados de um bebê de 1 ano e 4 meses na unidade do bairro Aquidaban do Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim (Hifa), no Sul do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (20), vão ajudar uma criança da mesma idade a ter chance de uma vida melhor no Estado do Rio de Janeiro. Os órgãos foram doados após autorização da família, após ser constatada a morte encefálica do bebê.
De acordo com o Hifa, apesar do momento delicado para os familiares, esta atitude significa esperança para quem aguarda na fila do Sistema Nacional de Transplantes (SNT). Segundo o setor de captação, as características da pessoa doadora tem que ser mais ou menos iguais as da receptadora.
Uma imagem divulgado pelo hospital mostra uma equipe de nove profissionais em uma área da unidade após a captação dos órgãos (veja acima).
Órgãos de bebê captados em hospital do ES vão salvar criança do Rio

Veja Também

Órgãos doados em Cachoeiro ajudam a salvar vidas de 4 pessoas em outros Estados

Criança internada na Grande Vitória recebe fígado doado em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Crianças Hospital Doação de orgãos Infantil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados