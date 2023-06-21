Rins retirados de um bebê de 1 ano e 4 meses na unidade do bairro Aquidaban do Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim (Hifa), no Sul do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (20), vão ajudar uma criança da mesma idade a ter chance de uma vida melhor no Estado do Rio de Janeiro. Os órgãos foram doados após autorização da família, após ser constatada a morte encefálica do bebê.
De acordo com o Hifa, apesar do momento delicado para os familiares, esta atitude significa esperança para quem aguarda na fila do Sistema Nacional de Transplantes (SNT). Segundo o setor de captação, as características da pessoa doadora tem que ser mais ou menos iguais as da receptadora.
Uma imagem divulgado pelo hospital mostra uma equipe de nove profissionais em uma área da unidade após a captação dos órgãos (veja acima).
Órgãos de bebê captados em hospital do ES vão salvar criança do Rio