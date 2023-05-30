Criança internada na Grande Vitória recebe fígado doado em Cachoeiro

Uma criança em estado grave internada em um hospital da Grande Vitória recebeu, no último sábado (27), a doação de um fígado captado no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A doadora é uma mulher de 40 anos que teve morte encefálica, em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico.
Coordenador da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) do hospital, o enfermeiro Gustavo Calegário contou que os familiares da mulher, após receberem o diagnóstico, mesmo vivendo um momento de perda e de sofrimento, decidiram pela doação de órgãos.
"Todos os procedimentos são realizados com total segurança para garantir que os órgãos cheguem a tempo ao paciente que será transplantado"
Referência em captação de córneas no Sul do Estado, o Hospital Evangélico de Cachoeiro, nos últimos dois anos, até maio deste ano, realizou cerca de 20 captações de órgãos — a maioria foi de córneas.
Processo de doação
De acordo com o Hospital Evangélico de Cachoeiro, o processo de doação de órgãos é iniciado pela CIHDOTT. É por meio dessa comissão que ocorre a identificação do potencial doador, o acolhimento e a abordagem aos familiares dele até a captação de órgãos, que é realizada por uma equipe especializada.