Criança internada na Grande Vitória recebe fígado doado em Cachoeiro

Transporte de órgão doado em hospital de Cachoeiro Crédito: Divulgação/HECI

Coordenador da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) do hospital, o enfermeiro Gustavo Calegário contou que os familiares da mulher, após receberem o diagnóstico, mesmo vivendo um momento de perda e de sofrimento, decidiram pela doação de órgãos.

"Todos os procedimentos são realizados com total segurança para garantir que os órgãos cheguem a tempo ao paciente que será transplantado" Gustavo Calegário - Coordenador da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim

Referência em captação de córneas no Sul do Estado, o Hospital Evangélico de Cachoeiro, nos últimos dois anos, até maio deste ano, realizou cerca de 20 captações de órgãos — a maioria foi de córneas.

Processo de doação