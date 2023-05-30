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Transplante de órgãos

Criança internada na Grande Vitória recebe fígado doado em Cachoeiro

A doadora é uma mulher de 40 anos que teve morte encefálica, em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico
Matheus Passos dos Santos

Matheus Passos dos Santos

Publicado em 

30 mai 2023 às 18:14

Publicado em 30 de Maio de 2023 às 18:14

Criança em estado grave recebe órgão doado em hospital de Cachoeiro
Transporte de órgão doado em hospital de Cachoeiro Crédito: Divulgação/HECI
Uma criança em estado grave internada em um hospital da Grande Vitória recebeu, no último sábado (27), a doação de um fígado captado no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A doadora é uma mulher de 40 anos que teve morte encefálica, em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico. 
Coordenador da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) do hospital, o enfermeiro Gustavo Calegário contou que os familiares da mulher, após receberem o diagnóstico, mesmo vivendo um momento de perda e de sofrimento, decidiram pela doação de órgãos. 
"Todos os procedimentos são realizados com total segurança para garantir que os órgãos cheguem a tempo ao paciente que será transplantado"
Gustavo Calegário - Coordenador da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim
Referência em captação de córneas no Sul do Estado, o Hospital Evangélico de Cachoeiro, nos últimos dois anos, até maio deste ano, realizou cerca de 20 captações de órgãos — a maioria foi de córneas.

Processo de doação

De acordo com o Hospital Evangélico de Cachoeiro, o processo de doação de órgãos é iniciado pela CIHDOTT. É por meio dessa comissão que ocorre a identificação do potencial doador, o acolhimento e a abordagem aos familiares dele até a captação de órgãos, que é realizada por uma equipe especializada.

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