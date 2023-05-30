Órgãos doados em Cachoeiro ajudam a salvar vidas de 4 pessoas em outros Estados

Órgãos doados pela família de um jovem que deu entrada na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado, mas não resistiu, foram captados no último domingo (28) e vão ajudar quatro pessoas de outros a Estados, a terem a chance de uma vida melhor. Essa foi a primeira captação de órgãos no hospital em 2023.
Foram captados coração, fígado e os dois rins. O fígado ficará no Espírito Santo, o coração segue para o Distrito Federal, o rim esquerdo para Pernambuco, e o direito para o Rio Grande do Sul.
Os pacientes beneficiados aguardavam na fila de transplantes. Os órgãos foram transportadas por um avião da Força Aérea Brasileira (FAB).
Ação rápida
A partir da autorização da família, deu-se início a uma corrida contra o tempo. A equipe da Comissão Intra Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) da Santa Casa de Cachoeiro acionou a Central de Transplante para iniciar a cirurgia. Equipes de Vitória e de Brasília chegaram ao hospital na manhã de domingo.
A Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro é uma referência em captação de órgãos no Espírito Santo. Só em 2022, foram captados 33 órgãos no hospital, sendo dois corações, 12 rins, sete fígados e 12 córneas.