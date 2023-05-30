Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Gesto de amor

Órgãos doados em Cachoeiro ajudam a salvar vidas de 4 pessoas em outros Estados

Os pacientes beneficiados aguardavam na fila de transplantes pelo país; coração, fígado e os dois rins foram transportadas por um avião da Força Aérea Brasileira (FAB)
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

30 mai 2023 às 15:14

Publicado em 30 de Maio de 2023 às 15:14

Órgãos doados pela família de um jovem que deu entrada na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado, mas não resistiu, foram captados no último domingo (28) e vão ajudar quatro pessoas de outros a Estados, a terem a chance de uma vida melhor. Essa foi a primeira captação de órgãos no hospital em 2023. 
Foram captados coração, fígado e os dois rins. O fígado ficará no Espírito Santo, o coração segue para o Distrito Federal, o rim esquerdo para Pernambuco, e o direito para o Rio Grande do Sul
Os pacientes beneficiados aguardavam na fila de transplantes. Os órgãos foram transportadas por um avião da Força Aérea Brasileira (FAB).

Ação rápida

A partir da autorização da família, deu-se início a uma corrida contra o tempo. A equipe da Comissão Intra Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) da Santa Casa de Cachoeiro acionou a Central de Transplante para iniciar a cirurgia. Equipes de Vitória e de Brasília chegaram ao hospital na manhã de domingo.
A Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro é uma referência em captação de órgãos no Espírito Santo. Só em 2022, foram captados 33 órgãos no hospital, sendo dois corações, 12 rins, sete fígados e 12 córneas. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim espírito santo Vida Distrito Federal Pernambuco Rio Grande do Sul Doação de orgãos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 13 a 19 de abril de 2026
Imagem de destaque
Aposta de Vitória bate na trave e quase leva prêmio milionário da Mega
Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados