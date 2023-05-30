Órgãos doados em Cachoeiro ajudam a salvar vidas de 4 pessoas em outros Estados

A partir da autorização da família, deu-se início a uma corrida contra o tempo. A equipe da Comissão Intra Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) da Santa Casa de Cachoeiro acionou a Central de Transplante para iniciar a cirurgia. Equipes de Vitória e de Brasília chegaram ao hospital na manhã de domingo.