Ônibus rodam nesta quarta-feira (14) na Grande Vitória

Ônibus do Transcol circulando pela Avenida Américo Buaiz, na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Reprodução / TV Gazeta

A decisão judicial, proferida ainda na noite desta terça-feira (13) pela juíza Ana Claudia Rodrigues de Faria, determina que o Sindirodoviários, entidade que representa a categoria, "mantenha 100% da frota de ônibus em circulação, se abstenha de realizar novas manifestações que importem na paralisação do transporte público intermunicipal, não podendo bloquear, impedir ou tumultuar o trânsito na Região Metropolitana da Grande Vitória; e nem bloquear ou impedir a saída dos ônibus das garagens das empresas, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 100 mil”.

Na manhã desta quarta-feira (14), os coletivos voltaram a circular. Ônibus tanto do Sistema Transcol quanto das linhas municipais de Vitória, os chamados “verdinhos”, são vistos fazendo as viagens de rotina nas ruas e avenidas da Grande Vitória.

Movimento de passageiros e ônibus é normal no Terminal de Vila Velha na manhã desta quarta-feira (14) Crédito: Reprodução / TV Gazeta

RODOVIÁRIOS DE DUAS EMPRESAS PROTESTAM POR SALÁRIOS ATRASADOS

TV Gazeta, atrasos no pagamento de salário e no ticket alimentação são os motivos da paralisação. Os ônibus das empresas Metropolitana, que atende linhas do Sistema Transcol, e Tabuazeiro, que opera linhas do Sistema Municipal de Vitória, não estão circulando na manhã desta quarta-feira (14). Segundo trabalhadores ouvidos pela reportagem da

De acordo com o relato de motoristas e cobradores, os salários estão atrasados há mais de um ano. Eles contam que houve uma negociação para o pagamento dos atrasados em 10 parcelas, mas apenas quatro foram pagas. Os rodoviários disseram também que estão com os salários atrasados desde janeiro, quando receberam apenas parte dos rendimentos em adiantamento e o mesmo acontece com o ticket alimentação.

No Sistema Municipal de Vitória, 15 linhas que são operadas pela Viação Tabuazeiro estão sendo afetadas, segundo os motoristas. Já no Sistema Transcol, onde a Viação Metropolitana opera, são pelo menos quatro linhas afetadas: a 500, 525, 535 e 514. No entanto, algumas dessas são operadas em conjunto com outras empresas, segundo os trabalhadores.

A reportagem entrou em contato com o GVBus e o Setpes, sindicatos que representam empresas de transporte de passageiros do Transcol e do Sistema Municipal de Vitória, para informações e um posicionamento sobre a paralisação; e também com a Ceturb-ES e a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória para informações sobre os possíveis atrasos a usuários do sistema.

O QUE DIZ A CETURB

A Ceturb-ES informou, por nota, que "por conta do protesto da empresa Metropolitana os consórcios operadores realizaram os remanejamentos de veículos necessários para cumprir as tabelas de horários estabelecidas, sem prejuízo para os usuários".

O QUE DIZ A PREFEITURA DE VITÓRIA

A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória disse, também por nota, que foi informada sobre a paralisação de funcionários da viação já no início da manhã desta quarta-feira (14) e vai notificar a empresa de ônibus para que os coletivos voltem a circular no município o quanto antes. "O órgão destacou, ainda, que a administração municipal está aberta ao diálogo e que se dispõe a intermediar as negociações para que empresa e trabalhadores entrem em acordo, a fim de evitar prejuízos à população".

O QUE DIZEM AS EMPRESAS

O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), entidade representante das empresas que operam no Sistema Transcol, informou que "a situação na empresa Metropolitana é pontual e que os consórcios responsáveis pelo Sistema Transcol estão com as linhas em operação normalmente".

Atualização Após a publicação desta reportagem, um protesto de rodoviários foi registrado em duas empresas. Os funcionários alegam atrasos no pagamento. O texto foi atualizado.