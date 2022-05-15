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Menina de 3 anos

Obra de muro desaba e mata criança em Montanha, no ES

Ysis Oliveira Patrício foi socorrida por vizinhos e levada para um hospital, mas não resistiu. Criança brincava em casa quando foi atingida pela construção no sábado (14)

Publicado em 15 de Maio de 2022 às 14:57

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

15 mai 2022 às 14:57
Ysis Oliveira patricio, de 3 anos, morreu após a obra de um muro desabar em Montanha.
Ysis Oliveira patricio, de 3 anos, morreu após a obra de um muro desabar em Montanha. Crédito: Acervo pessoal
Uma criança de três anos morreu após ser atingida por um muro em construção que desabou no bairro Alto Fundão, em Montanha, no Norte do Espírito Santo. A informação foi confirmada pela Defesa Civil do município. A menina foi identificada como Ysis Oliveira Patrício, segundo confirmou o pai da vítima para a reportagem da TV Gazeta Norte.
De acordo com informações da Defesa Civil, o acidente aconteceu no sábado (14), quando um vizinho construía um muro ao lado da casa onde a criança morava com a família. O órgão explicou que o morador já havia construído uma parede, e estava levantando outra para colocar os pilaretes — colunas para dar resistência ao muro.
Durante a obra, parte do muro caiu no imóvel vizinho, onde crianças brincavam, e Ysis foi atingida. 
A ocorrência foi registrada como morte por acidente, segundo a Polícia Civil. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares. "As circunstâncias do fato estão sendo apuradas", disse a corporação, em nota. Familiares fizeram a liberação do corpo da menina ainda no sábado.
Em atialização nesta segunda-feira (16), Polícia Civil informou que a mãe da criança prestou depoimento e outras diligencias e oitivas seguem em andamento.  Questionada sobre o depoimento da mãe, a corporação informou que outros detalhes não serão divulgados, neste momento, para preservar a investigação.

Atualização

16/05/2022 - 2:57
Após a publicação desta matéria, a reportagem confirmou com familiares a identificação da criança. O texto foi atualizado.

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