Obra de muro desaba e mata criança em Montanha, no ES

Ysis Oliveira patricio, de 3 anos, morreu após a obra de um muro desabar em Montanha. Crédito: Acervo pessoal

TV Gazeta Norte. Uma criança de três anos morreu após ser atingida por um muro em construção que desabou no bairro Alto Fundão, em Montanha , no Norte do Espírito Santo . A informação foi confirmada pela Defesa Civil do município. A menina foi identificada como Ysis Oliveira Patrício, segundo confirmou o pai da vítima para a reportagem da

De acordo com informações da Defesa Civil, o acidente aconteceu no sábado (14), quando um vizinho construía um muro ao lado da casa onde a criança morava com a família. O órgão explicou que o morador já havia construído uma parede, e estava levantando outra para colocar os pilaretes — colunas para dar resistência ao muro.

Durante a obra, parte do muro caiu no imóvel vizinho, onde crianças brincavam, e Ysis foi atingida.

A ocorrência foi registrada como morte por acidente, segundo a Polícia Civil . O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares. "As circunstâncias do fato estão sendo apuradas", disse a corporação, em nota. Familiares fizeram a liberação do corpo da menina ainda no sábado.

Em atialização nesta segunda-feira (16), Polícia Civil informou que a mãe da criança prestou depoimento e outras diligencias e oitivas seguem em andamento. Questionada sobre o depoimento da mãe, a corporação informou que outros detalhes não serão divulgados, neste momento, para preservar a investigação.