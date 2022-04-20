Nesta quinta-feira (21), é comemorado o feriado nacional de Tiradentes, um dos líderes da Inconfidência Mineira. E na próxima segunda-feira (25), o Espírito Santo celebra o Dia de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Estado. Como a sexta-feira e o fim de semana estão entre os dois feriados, alguns estabelecimentos e repartições públicas terão mudanças no funcionamento para feriadão.
O que funciona nos feriados de Tiradentes e Nossa Senhora da Penha
Confira a seguir o levantamento feito por A Gazeta do funcionamento de supermercados, shoppings, bancos e órgãos públicos municipais da Grande Vitória durante o carnaval.
BANCOS
Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), na quinta-feira (21) e na segunda-feira (25) os bancos não funcionarão por conta do feriado. Já na sexta-feira (22), o atendimento ao público será feito normalmente.
SUPERMERCADOS
A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) informou que os estabelecimentos estão autorizados a funcionar em horário especial nesta quinta (21) e na próxima segunda-feira (25). Na maioria dos locais, a abertura deve ser das 8h às 18h, conforme determina a Convenção Coletiva de Trabalho vigente. A exceção é para os municípios que possuem convenções próprias ou aditivos que trazem outras orientações sobre a abertura dos supermercados nos feriados.
Na sexta-feira e no fim de semana, o horário segue como de costume, das 8h às 18h, em alguns casos, e das 8h às 14h em outros. Os supermercados que ficam nos shoppings vão acompanhar os horários dos centros comerciais.
EXTRABOM - Os supermercados Extrabom funcionam no horário das 8h às 18h no feriado, exceto na Praia do Morro, em Guapari, onde a loja funcionará das 7h às 20h. Nos demais dias, as lojas operam normalmente, segundo o horário habitual de cada unidade.
EPA SUPERMERCADO - As lojas do Epa funcionarão das 8h às 18h nos feriados de Tiradentes e Nossa Senhora da Penha. Já no domingo (24), os supermercados do Epa vão ficar abertos das 8h às 14h.
O Carone Supermercado e o Schowambach também foram procurados pela reportagem e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.
SHOPPINGS
SHOPPING VILA VELHA
21/04 e 25/04 (quinta e segunda-feira)
- Lojas e quiosques: 14h às 21h;
- Praça de alimentação: 11h às 22h;
- Lazer: conforme programação.
22/04 a 24/04 (sexta-feira a domingo)
As lojas, quiosques e praça de alimentação funcionam em horário normal. O lazer do shopping funciona conforme a programação.
SHOPPING PRAIA DA COSTA
21/04 e 25/04 (quinta-feira e segunda-feira)
- Lojas e quiosques: 14h às 20h;
- Praça de alimentação: 12h às 21h;
- Cinema: conforme a programação.
22/04 a 24/04 (sexta-feira a domingo)
As lojas, quiosques e praça de alimentação funcionam em horário normal. O cinema funciona conforme a programação.
SHOPPING MESTRE ÁLVARO
21/04 e 25/04 (quinta-feira e segunda-feira)
- Lojas e quiosques: 12h às 21h
- Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h;
- Cinema: conforme a programação.
22/04 a 24/04 (sexta-feira a domingo)
As lojas, quiosques, praça de alimentação e lazer funcionam em horário normal. O cinema funciona conforme a programação.
SHOPPING VITÓRIA
21/04 (quinta feira)
- Lojas: 14h às 21h, sendo facultativo das 13h às 14h e das 21h às 22h;
- Praça de alimentação: 11h às 22h;
- Cinema: conforme a programação.
22/04 (sexta-feira)
- Lojas: 10h às 22h;
- Praça de alimentação: 10h às 23h;
- Cinema: conforme a programação.
24/04 e 25/04 (domingo e segunda-feira)
- Lojas: 14h às 21h, sendo facultativo das 13h às 14h e das 21h às 22h;
- Praça de alimentação: 11h às 22h;
- Cinema: conforme a programação.
SHOPPING JARDINS
- 21/04, 24/04 e 25/04 (quinta-feira, domingo e segunda-feira): Apenas a praça de alimentação e o cinema funcionam.
- 22/04 e 23/04 (sexta-feira e sábado): funcionamento normal.
SHOPPING NORTE SUL
21/05 e 25/04 (quinta e segunda-feira)
- Lojas e quiosques: 13h às 19h;
- Praça de alimentação: 11h às 21h;
- Cinema: conforme a programação.
22/05 a 24/05 (sexta a domingo)
As lojas, quiosques, praça de alimentação e lazer funcionam em horário normal. O cinema funciona conforme a programação.
BOULEVARD SHOPPING
21/04 E 25/04 (quinta e segunda-feira)
- Lojas e quiosques: 13h às 21h;
- Praça de alimentação: 11h às 22h;
- Lazer: conforme programação.
22/05 a 24/05 (sexta a domingo)
As lojas, quiosques, praça de alimentação e lazer funcionam em horário normal. O cinema funciona conforme a programação.
SHOPPING MOXUARA
21/04 e 25/04 (quinta e segunda-feira)
- Lojas e quiosques: 13h às 21h;
- Praça de alimentação: 11h às 22h;
- Cinema: conforme programação.
- MASTERPLACE MALL
- 21/04 e 25/04 (quinta e segunda-feira)
- Lojas e quiosques: funcionamento facultativo das 9h às 18h;
- Praça de alimentação: facultativo das 9h às 18h.
O Shopping Montserrat também foi demandado e, quando houver retorno, este texto será atualizado.
COMÉRCIO DE RUA
POLO MODA GLÓRIA
- 21/04 (quinta-feira): lojas fechadas;
- 22/04 e 23/04 (sexta-feira e sábado): funcionamento normal;
- 25/04 (segunda-feira): lojas abertas das 9h às 17h e a previsão é de que o polo receba a passagem da imagem de Nossa Senhora da Penha.
LARANJEIRAS - Lojas fechadas nos feriados e funcionamento normal na sexta-feira (22) e no final de semana segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da Serra.
EXPEDITO GARCIA - Lojas fechadas nos feriados e funcionamento normal na sexta-feira (22) e no final de semana segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Cariacica.
PREFEITURAS
VITÓRIA - A Prefeitura de Vitória decretou ponto facultativo na sexta e manterá serviços em esquema de plantão. Serviços essenciais como a varrição das ruas, coleta domiciliar e Defesa Civil terão expediente normal.
Os serviços de saúde na Capital capixaba terão horários de funcionamento alterados. As unidades dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7h às 19h. Os pronto-atendimentos de São Pedro e da Praia do Suá vão manter o plantão de 24 horas. O expediente nas escolas municipais volta na terça (26).
VILA VELHA - Também foi decretado ponto facultativo pela Prefeitura de Vila Velha. Serviços essenciais como varrição das ruas, coleta domiciliar e Defesa Civil não terão o expediente alterado. Na saúde, os pronto atendimentos da Glória e de Cobilândia, o Hospital Maternidade de Cobilândia e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra vão funcionar normalmente, em regime de 24h. O expediente nas escolas municipais volta na terça.
CARIACICA - Em Cariacica, também haverá ponto facultativo Apenas serviços essenciais terão funcionamento normal na cidade. O PA do Trevo de Alto Lage, que abriga os PAs adulto e infantil funcionará em regime de 24h. O PA de Bela Vista e o de Nova Rosa da Penha I terá funcionamento de 7h às 17h. De quinta a segunda não haverá expediente nas repartições públicas e aulas na rede municipal.
SERRA - A Prefeitura da Serra também anunciou ponto facultativo na sexta. Os serviços considerados essenciais serão mantidos durante todos os dias do "feriadão". As UPAs de Carapina, Castelândia e Serra Sede, e o Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras, funcionarão em regime de 24h. As escolas municipais da Serra terão as atividades retomadas na terça.
GUARAPARI - A Prefeitura de Guarapari terá funcionamento normal na sexta-feira (22) e informou, por meio da Secretaria de Administração (Semad), que nos dias 21 e 25 não haverá expediente. Os órgãos e entidades que desempenham funções em regime de escala ou que não admitem paralisação vão funcionar normalmente.
GOVERNO DO ES
O governo do Estado afirmou que não será adotado ponto facultativo na sexta e os serviços terão expediente normal em todas as repartições. Já na quinta-feira (21) e na segunda-feira (25), não haverá atendimento nos órgãos públicos, com exceção dos que prestam serviços essenciais e em regime de escala.