O luto no divórcio: como lidar com as emoções e atravessar suas fases

Separações conjugais provocam nos envolvidos um ciclo de dor semelhante ao luto. Crédito: Freepik

A dor de um divórcio pode ser comparada à de um luto, porque um relacionamento também tem uma vida e, quando ele termina, é preciso lidar com o mesmo tipo de situação: a perda de alguém que por muito tempo esteve presente. Mas como lidar com as emoções e encontrar caminhos para recomeçar?

Questões de Família, José Eduardo Coelho Dias, e a advogada especialista em Família e Sucessões, Alliny Burich, explicam que os indivíduos não são “naturalmente treinados” para rupturas e projetam, muitas vezes, as suas expectativas a outra pessoa. “Infelizmente, as rupturas são existentes por inúmeros motivos e cada indivíduo vai reagir de uma maneira ao término. Mesmo assim, são presentes as fases do luto”, explica Eduardo. Em entrevista à CBN Vitória , o comentarista do quadro, José Eduardo Coelho Dias, e a advogada especialista em Família e Sucessões, Alliny Burich, explicam que os indivíduos não são “naturalmente treinados” para rupturas e projetam, muitas vezes, as suas expectativas a outra pessoa. “Infelizmente, as rupturas são existentes por inúmeros motivos e cada indivíduo vai reagir de uma maneira ao término. Mesmo assim, são presentes as fases do luto”, explica Eduardo.

De acordo com Alliny, o sofrimento e as fases do luto são vividas tanto pela pessoa que pede o divórcio quanto pela que recebe a notícia da separação. “Alguns especialistas e autores falam de ‘passos’, mas prefiro trabalhar com fases, catalogadas como: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação”, destaca.

A advogada ressalta que os comportamentos podem ser apresentados por alguns indivíduos em ordem, entretanto, não precisam surgir na mesma disposição, momento e intensidade para todos. “Cabe lembrar que todas as emoções são perfeitamente normais. Devemos considerar que, diante da separação de um casal, o luto aparece se houver sentimentos muito fortes. Por isso é preciso entender em que cada fase consiste. Isso pode aliviar significativamente a dor”, destaca.

Ouça a entrevista completa:

Your browser does not support the audio element. Entrevista de especialistas ao quadro Questões de Família, da CBN Vitória

"Quando um indivíduo está nas fases do luto, que são complexas e duramcerca de um ano, ele busca aliados para aliviar toda a dor, sendo os advogados a ponte racional para o problema e os psicólogos o suporte mental. Por isso, uma equipe multidisciplinar é importante, assim como o conhecimento das fases do luto" Alliny Burich - Advogada especialista em Família e Sucessões

VEJA QUAIS SÃO AS FASES DO LUTO DE UM DIVÓRCIO:

Aceitação Segundo a advogada, no caso das separações, a pessoa afetada não consegue acreditar que o relacionamento acabou. Portanto, continua a agir como se a qualquer momento a outra pessoa fosse voltar, não alterando sua rotina nem sentimentos em relação ao que aconteceu. Durante esse momento, o indivíduo fica inconformado e revoltado com a situação, sentindo muito desgosto, ressentimento e dor. No processo, é comum sentir falta de apetite, alterações no sono e no humor. No momento da barganha — também identificada como a negociação — o indivíduo tenta reverter a situação, podendo ir até mesmo atrás do outro para reconquistá-lo. Algumas pessoas podem apresentar chantagens emocionais e súplicas de amor. Durante essa fase, a pessoa já começa a aceitar que o outro não irá mais retomar para a sua vida. Entretanto, acredita que não sairá do estado de tristeza após o término. É comum se sentir sem esperança e não acreditar em outro amor, pensar que sua vida não voltará mais a ser prazerosa. A última etapa do luto ocorre quando a nova realidade é, finalmente, aceita. O indivíduo entende que o processo aconteceu e que não precisa do outro para a sua felicidade. A partir desse momento, é preciso reorganizar as ideias e fazer novos projetos. Gradualmente, a pessoa adormece o sentimento de luto.

Os especialistas também destacam que o tempo em cada fase do luto depende de cada pessoa, não devendo ser apressado ou comparado ao ocorrido em outros términos. "O mais importante é que a pessoa seja paciente consigo mesma e tenha em mente que a situação não é fácil, é necessário avançar, aos poucos, na recuperação, contando sempre com a ajuda de profissionais especializados em saúde mental. O apoio da família e dos amigos", explica a advogada.