Número de acidentes provoca baixa no estoque de sangue em Cachoeiro

Estoque de sangue de hospital está baixo Crédito: Divulgação/ Santa Casa de Cachoeiro

A Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , hospital de referência em traumas na região, divulgou nesta terça-feira (18) que os estoques de sangue do hemocentro da unidade estão em situação crítica. Os acidentes registrados no fim de semana fizeram baixar as reservas.

De sábado a domingo foram 26 ocorrências de trânsito, sendo 21 delas de moto e cinco de carro. Segundo a unidade, o tipo de sangue O negativo é o mais crítico e está zerado. O enfermeiro do banco de sangue Guilherme Polastrello explicou que o tipo é o mais importante, já que pode ser utilizado para qualquer paciente, independente do tipo sanguíneo.

"Se o acidentado chega e precisa urgente de sangue, o O negativo é o que vai ser utilizado primeiramente para salvar o paciente", explicou.

Por outro lado, se o paciente for O negativo ele só pode receber o mesmo tipo sanguíneo. "Por isso não podemos ficar sem. A gente faz apelo para que os doadores venham até o hospital e façam sua doação", disse o enfermeiro.

Estoque de sangue de hospital está baixo Crédito: Divulgação/ Santa Casa de Cachoeiro

Os estoques de sangue também estão abaixo do ideal para outros tipos, como por exemplo, o O positivo, com 40% para atender a demanda do hospital e o A positivo, com 15%.

Para manter a segurança durante a pandemia do novo coronavírus, os doadores de sangue precisam fazer o agendamento prévio para evitar aglomerações de pessoas. O telefone para o agendamento é o (28) 2101-2123.

Profissionais de saúde farão a triagem do doador pela própria ligação para saber se ele está apto a doar. Serão permitidas apenas duas pessoas a cada 30 minutos para realizar a doação. Além disso, é obrigatório o uso de máscara e fazer a higienização das mãos com álcool em gel. Doadores acima de 50 anos também não vão poder fazer a doação temporariamente.

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