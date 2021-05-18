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Número de acidentes provoca baixa no estoque de sangue em Cachoeiro

Segundo a Santa Casa de Misericódia de Cachoeiro de Itapemirim, o tipo de sangue O negativo é o mais crítico e está zerado nesta terça-feira (18); veja como doar

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 19:30

Publicado em 

18 mai 2021 às 19:30
Estoque de sangue de hospital está baixo
Estoque de sangue de hospital está baixo Crédito: Divulgação/ Santa Casa de Cachoeiro
A Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, hospital de referência em traumas na região, divulgou nesta terça-feira (18) que os estoques de sangue do hemocentro da unidade estão em situação crítica. Os acidentes registrados no fim de semana fizeram baixar as reservas.
De sábado a domingo foram 26 ocorrências de trânsito, sendo 21 delas de moto e cinco de carro. Segundo a unidade, o tipo de sangue O negativo é o mais crítico e está zerado. O enfermeiro do banco de sangue Guilherme Polastrello explicou que o tipo é o mais importante, já que pode ser utilizado para qualquer paciente, independente do tipo sanguíneo.
"Se o acidentado chega e precisa urgente de sangue, o O negativo é o que vai ser utilizado primeiramente para salvar o paciente", explicou.
Por outro lado, se o paciente for O negativo ele só pode receber o mesmo tipo sanguíneo. "Por isso não podemos ficar sem. A gente faz apelo para que os doadores venham até o hospital e façam sua doação", disse o enfermeiro.
Estoque de sangue de hospital está baixo
Estoque de sangue de hospital está baixo Crédito: Divulgação/ Santa Casa de Cachoeiro
Os estoques de sangue também estão abaixo do ideal para outros tipos, como por exemplo, o O positivo, com 40% para atender a demanda do hospital e o A positivo, com 15%.
Para manter a segurança durante a pandemia do novo coronavírus, os doadores de sangue precisam fazer o agendamento prévio para evitar aglomerações de pessoas. O telefone para o agendamento é o (28) 2101-2123.
Profissionais de saúde farão a triagem do doador pela própria ligação para saber se ele está apto a doar. Serão permitidas apenas duas pessoas a cada 30 minutos para realizar a doação. Além disso, é obrigatório o uso de máscara e fazer a higienização das mãos com álcool em gel. Doadores acima de 50 anos também não vão poder fazer a doação temporariamente.

SERVIÇO

  • 2ª a 6ª feira – das 07h às 16h
  • Sábado – das 07h às 11h
  • Telefone: (28) 2101-2123

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