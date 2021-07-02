Novos radares nas rodovias estaduais do ES já estão multando

Os aparelhos estão instalados nos municípios de Itapemirim, Anchieta e Águia Branca Crédito: TV Gazeta Sul

Segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) , os novos radares têm o objetivo de proporcionar mais segurança aos motoristas e pedestres, além de garantir ao órgão executivo de trânsito ou rodoviário a descrição exata com relação a ocorrências na rodovia através de imagens e geração de dados que contribuem para o controle e planejamento viário.

LOCALIZAÇÃO E LIMITES DE VELOCIDADES

De acordo com o DER-ES, o radar instalado em Itapemirim está na ES 490, no km 25,4, próximo à comunidade de Graúna. A velocidade máxima para esse ponto é de 60 km/h. Já no município de Anchieta, o equipamento fica no km 90,5 da ES 060, com velocidade permitida de 40 km/h.

O terceiro radar, que está instalado em Águia Branca, fica no km 196,9 da rodovia ES 080, próximo à comunidade Ebenézer. No local, a velocidade máxima é de 50 km/h.

PUNIÇÕES EM CASOS DE INFRAÇÃO

Quem não respeitar a velocidade máxima em cada um dos trechos fiscalizados está sujeito a punição. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), os valores das multas e os pontos acrescentados à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista infrator dependem do percentual do limite de velocidade excedido.

Quando o excesso de velocidade é até 20% do limite permitido, o valor da multa é de R$ 130,16, mais quatro pontos na carteira e infração considerada média. Caso o motorista exceda entre 20% e 50%, a multa será de R$ 195,23 com mais cinco pontos e infração grave.