Novo comandante toma posse em Batalhão do Exército no Espírito Santo

Tenente-coronel Thiago Garcia Pereira durante a posse como novo comandante do 38° BI Crédito: Carlos Alberto Silva

Apesar de ser capixaba, o tenente-coronel Pereira vem da 17ª Brigada de Infantaria em Porto Velho, Rondônia, para assumir o 38° BI. Já Penalva passará a atuar no Centro de Comunicação Social do Exército, em Brasília. A transmissão do cargo foi oficialmente realizada pelo general de divisão Eduardo Tavares Martins, comandante da 1ª Divisão de Exército.

General de Brigada Edson Massayuki Hiroshi e o coronel Rodrigo Penalva durante a solenidade Crédito: Carlos Alberto Silva

Comando da Capitania dos Portos

No último dia 11, foi realizada uma cerimônia para a passagem do comando na Capitania dos Portos. O capitão de mar e guerra Marcelo Rey de Lima assumiu no lugar do Alexsander Moreira dos Anjos, que estava à frente do cargo desde janeiro de 2022. A passagem do comando foi presidida pelo comandante do Primeiro Distrito Naval, o vice-almirante Renato Garcia Arruda.

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