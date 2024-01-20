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Forças Armadas

Novo comandante toma posse em Batalhão do Exército no Espírito Santo

O tenente-coronel Thiago Garcia Pereira, que é capixaba, assumiu o posto no 38° BI, em Vila Velha, no lugar do coronel Rodrigo Penalva, que deixou o cargo após três anos
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

19 jan 2024 às 21:19

Publicado em 19 de Janeiro de 2024 às 21:19

Tenente-Coronel Thiago Garcia Pereira, novo comandante do 38° Batalhão de Infantaria do Exército
Tenente-coronel Thiago Garcia Pereira durante a posse como novo comandante do 38° BI Crédito: Carlos Alberto Silva
38° Batalhão de Infantaria do Exército, na Prainha, em Vila Velha, tem um novo comandante: o tenente-coronel Thiago Garcia Pereira. Ele substitui o coronel Rodrigo Penalva de Oliveira, que passou o cargo depois de três anos à frente do batalhão, em uma solenidade realizada na noite desta sexta-feira (19). 
Apesar de ser capixaba, o tenente-coronel Pereira vem da 17ª Brigada de Infantaria em Porto Velho, Rondônia, para assumir o 38° BI. Já Penalva passará a atuar no Centro de Comunicação Social do Exército, em Brasília. A transmissão do cargo foi oficialmente realizada pelo general de divisão Eduardo Tavares Martins, comandante da 1ª Divisão de Exército.
>> VEJA TAMBÉM: Cidades do ES mantêm escolas cívico-militares mesmo sem apoio do MEC
General de Brigada Edson Massayuki Hiroshi, à esquerda, e coronel Rodrigo Penalva, à direita, discursando
General de Brigada Edson Massayuki Hiroshi e o coronel Rodrigo Penalva durante a solenidade Crédito: Carlos Alberto Silva

Comando da Capitania dos Portos

No último dia 11, foi realizada uma cerimônia para a passagem do comando na Capitania dos Portos. O capitão de mar e guerra Marcelo Rey de Lima assumiu no lugar do Alexsander Moreira dos Anjos, que estava à frente do cargo desde janeiro de 2022. A passagem do comando foi presidida pelo comandante do Primeiro Distrito Naval, o vice-almirante Renato Garcia Arruda. 
Novo comandante toma posse em Batalhão do Exército no Espírito Santo
Em texto publicado pela Capitania dos Portos em seu site, o capitão Marcelo Rey se disse feliz e ciente da responsabilidade do cargo. "Conto com a ajuda e o profissionalismo de todos para que tenhamos um período repleto de conquistas", disse. 

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