O 38° Batalhão de Infantaria do Exército, na Prainha, em Vila Velha, tem um novo comandante: o tenente-coronel Thiago Garcia Pereira. Ele substitui o coronel Rodrigo Penalva de Oliveira, que passou o cargo depois de três anos à frente do batalhão, em uma solenidade realizada na noite desta sexta-feira (19).
Apesar de ser capixaba, o tenente-coronel Pereira vem da 17ª Brigada de Infantaria em Porto Velho, Rondônia, para assumir o 38° BI. Já Penalva passará a atuar no Centro de Comunicação Social do Exército, em Brasília. A transmissão do cargo foi oficialmente realizada pelo general de divisão Eduardo Tavares Martins, comandante da 1ª Divisão de Exército.
Comando da Capitania dos Portos
No último dia 11, foi realizada uma cerimônia para a passagem do comando na Capitania dos Portos. O capitão de mar e guerra Marcelo Rey de Lima assumiu no lugar do Alexsander Moreira dos Anjos, que estava à frente do cargo desde janeiro de 2022. A passagem do comando foi presidida pelo comandante do Primeiro Distrito Naval, o vice-almirante Renato Garcia Arruda.
Novo comandante toma posse em Batalhão do Exército no Espírito Santo
Em texto publicado pela Capitania dos Portos em seu site, o capitão Marcelo Rey se disse feliz e ciente da responsabilidade do cargo. "Conto com a ajuda e o profissionalismo de todos para que tenhamos um período repleto de conquistas", disse.