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Mobilidade urbana

Nova linha do aquaviário começa a operar neste sábado (20); confira horários

A operação contará com mais uma embarcação integrada ao sistema, sendo a terceira em funcionamento na Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2024 às 11:50

Publicado em 19 de Janeiro de 2024 às 11:50

Aquaviário
Barca do Aquaviário em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
A linha do Sistema Aquaviário voltada para operação aos fins de semana e feriados começa a circular neste sábado (20), ligando as estações de Porto de Santana, em Cariacica, e da Prainha, em Vila Velha.
A operação será realizada com a integração da barca recém-chegada ao Espírito Santo, batizada de ‘Fonte Grande’. De acordo com a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), a primeira partida da linha 403 acontecerá às 8h20 de sábado, saindo de Porto de Santana, com tempo médio da viagem estipulado em 40 minutos.
Ao todo, serão 12 viagens entre as estações aos sábados e oito aos domingos e feriados. Confira os horários:

Linha 403 - Aquaviário

  • Sábado - saída de Porto de Santana: 8h22 / 9h52 / 11h22 / 12h52 / 14h22 / 15h52
    Saída da Prainha: 9h27 / 10h37 / 12h07 / 13h37 / 15h07 / 16h37

  • Domingos e feriados - saída de Porto de Santana: 9h22 / 10h52 / 12h22 / 13h52
    Saída da Prainha: 10h07 / 11h37 / 13h07 / 14h37

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