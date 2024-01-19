Nova Orla de Cariacica: prefeitura anuncia Rua do Lazer neste domingo (21)

A Nova Orla de Cariacica terá uma programação especial na manhã deste domingo (21). A Rua do Lazer, anunciada pela administração municipal, vai acontecer das 8h até 12h com música, aulões, guloseimas e diversão, na Avenida Delegado Federal Geraldo Guimarães —antiga Avenida Vale do Rio Doce—, entre os bairros Alto Boa Vista e Sotema.
A programação, organizada pela Secretaria de Cultura e Turismo (Semcult) em parceria com a Secretaria de Governo e restaurantes presentes na orla, faz parte do Cariacica Verão 2024. A partir das 8h, acontece aulão de ritmos no restaurante Maré, às 9h começa um show do Samba Crioulo ao lado do restaurante Ferro e Brasa.
Para a criançada, haverá brinquedos infláveis e distribuição de gostosuras, como picolé, pipoca e algodão-doce.
Por conta da Rua do Lazer, o trânsito na Av. Delegado Federal Geraldo Guimarães será interditado das 6h até 14 horas. A interdição começa no trecho onde fica a Superintendência Regional da Polícia Federal e segue até o mirante da Orla de Cariacica. O trecho restante da via será usado para trânsito local em mão dupla, com retorno na altura da passarela do bairro Alto Boa Vista.
A Prefeitura de Cariacica recomenda, como rota alternativa, que motoristas que vierem de São Torquato, em Vila Velha, passem por baixo da Segunda Ponte e sigam pela Avenida Mário Gurgel até o Trevo de Alto Lage, virando na Rodovia José Sette. Na altura de Itacibá, o motorista deve contornar o terreno onde fica o Mercado Municipal de Cariacica está sendo construído e seguir paralelo à Oficina de Vagões até a Ponte do Rio Itanguá.
Para os motoristas que vêm de Porto de Santana, é necessário entrar à direita, após a Ponte do Rio Itanguá, seguir paralelo à Oficina de Vagões, passar pelo binário, contornar o terreno do Mercado Municipal de Cariacica, entrar na Rodovia José Sette e seguir até o Trevo de Alto Lage.