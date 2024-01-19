Nova Orla de Cariacica: prefeitura anuncia Rua do Lazer neste domingo (21)

Vista do Restaurante Ferro e Brasa, na Nova Orla de Cariacica Crédito: Fernando Madeira

A Nova Orla de Cariacica terá uma programação especial na manhã deste domingo (21). A Rua do Lazer, anunciada pela administração municipal , vai acontecer das 8h até 12h com música, aulões, guloseimas e diversão, na Avenida Delegado Federal Geraldo Guimarães —antiga Avenida Vale do Rio Doce—, entre os bairros Alto Boa Vista e Sotema.

A programação, organizada pela Secretaria de Cultura e Turismo (Semcult) em parceria com a Secretaria de Governo e restaurantes presentes na orla, faz parte do Cariacica Verão 2024. A partir das 8h, acontece aulão de ritmos no restaurante Maré, às 9h começa um show do Samba Crioulo ao lado do restaurante Ferro e Brasa.

Para a criançada, haverá brinquedos infláveis e distribuição de gostosuras, como picolé, pipoca e algodão-doce.

Por conta da Rua do Lazer, o trânsito na Av. Delegado Federal Geraldo Guimarães será interditado das 6h até 14 horas. A interdição começa no trecho onde fica a Superintendência Regional da Polícia Federal e segue até o mirante da Orla de Cariacica. O trecho restante da via será usado para trânsito local em mão dupla, com retorno na altura da passarela do bairro Alto Boa Vista.

A Prefeitura de Cariacica recomenda, como rota alternativa, que motoristas que vierem de São Torquato, em Vila Velha, passem por baixo da Segunda Ponte e sigam pela Avenida Mário Gurgel até o Trevo de Alto Lage, virando na Rodovia José Sette. Na altura de Itacibá, o motorista deve contornar o terreno onde fica o Mercado Municipal de Cariacica está sendo construído e seguir paralelo à Oficina de Vagões até a Ponte do Rio Itanguá.