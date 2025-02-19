Novo colunista vai destacar história e cultura capixaba em A Gazeta

O historiador e mestre em Estudos Urbanos Marcus Vinicius Sant'Ana terá coluna quinzenal em A Gazeta Crédito: Divulgação

A Gazeta, um novo olhar sobre o Muito além do conhecimento formal que se conquista em uma sala de aula, a história e a cultura de um povo podem ser aprendidas pelas ruas, nos bares, com a música. É com a atenção voltada para o que constrói a identidade do capixaba que o historiador Marcus Vinicius Sant'Ana planeja revelar para os leitores, na coluna que vai passar a escrever, quinzenalmente, às quintas-feiras, em, um novo olhar sobre o Espírito Santo

"É uma história que nem todo mundo conhece, que fala das ruas, do samba, do congo, dos botequins... É uma pegada que leva conhecimento histórico, mas não uma escrita tão positivista", frisa Marcus Vinicius, também mestre em Estudos Urbanos.

O lançamento será nesta quinta (20), e Marcus Vinicius vai escrever sobre um tema que considera pertinente abordar. A coluna de estreia não poderia fugir do que está reverberando no momento: o carnaval. Às vésperas da folia que toma conta da cidade, o historiador vai resgatar um pouco da trajetória da festa, com seus ambientes e personagens.

O editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Geraldo Nascimento, ressalta que Marcus Vinicius vai apresentar para os leitores muito da história social e cultural do Espírito Santo, curiosidades sobre personagens marcantes que têm ou tiveram relação com os moradores daqui, de modo a ajudar nessa formação do conceito do que é ser capixaba.

"Marcus já colabora com a gente na CBN, onde traz esses temas sempre de forma leve e sem complicações, e o fundamental: de uma forma que todos entendem e gostam", acrescenta Nascimento. O novo colunista de A Gazeta está na rádio todas as segundas, às 15h15, com o quadro "Histórias do Cotidiano".

Para Marcus Vinicius, a intenção da coluna é justamente esta, a de propagar a história do Espírito Santo que, em sua avaliação, é um pilar importante na formação da identidade do povo, de ser capixaba ou pertencente de algum lugar.