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Novo colunista vai aproximar temas ambientais dos leitores de A Gazeta

Marco Bravo é biólogo e comentarista da CBN Vitória. A partir desta segunda-feira (7), ele estreia nova coluna em A Gazeta: "A ideia é trazer o tema para mais perto das pessoas, mostrando como ele afeta diretamente o dia a dia de todos"

Publicado em 05 de Abril de 2025 às 13:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2025 às 13:48
Marco Bravo, comentarista de meio ambiente e sustentabilidade
Marco Bravo é comentarista de meio ambiente e sustentabilidade da CBN Vitória e vai estrear coluna em A Gazeta Crédito: Arquivo AG
O Brasil neste ano de 2025 está no protagonismo das discussões sobre meio ambiente com a realização em novembro, em Belém (PA), da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30). Não há dúvidas de que temas ligados às mudanças climáticas e à sustentabilidade global são determinantes para o futuro da humanidade, mas ainda recebem menos atenção do que deveriam.
A partir desta segunda-feira (7), o time de colunistas de A Gazeta ganha um importante reforço nessa seara: o biólogo, com Mestrado em Gestão Ambiental, Marco Bravo. Ele já é comentarista de  Meio Ambiente e Sustentabilidade da CBN Vitória e passará a escrever quinzenalmente em A Gazeta, sempre às segundas-feiras.
"A ideia da coluna é trazer o tema para mais perto das pessoas, mostrando como ele afeta diretamente o dia a dia de todos, seja na qualidade do ar que respiramos, na água que bebemos ou no impacto econômico das mudanças climáticas", adiantou o novo colunista.
Como, então, atrair a atenção das pessoas para o tema? "O segredo é conectar o meio ambiente com aspectos práticos da vida, como saúde, economia e bem-estar. Em vez de falar apenas sobre problemas globais, a coluna pode trazer soluções acessíveis, histórias inspiradoras e exemplos do cotidiano, mostrando que pequenas ações individuais podem ter grande impacto coletivo. Além disso, os textos serão sempre atuais e atraentes, buscando interagir com o leitor de forma cativante, para que ele se sinta parte do debate e motivado a agir", explicou Marco.
Para isso, o novo colunista vai usar uma linguagem clara e acessível, sem perder a profundidade do tema. "Além de ser informativo, o texto será envolvente e dinâmico, promovendo uma leitura agradável e estimulando a reflexão. O objetivo é que qualquer pessoa, independentemente da formação, consiga entender e se sentir conectada ao tema."
O novo colunista também é consultor e perito ambiental. Tem experiência profissional no Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e na Secretaria de Meio Ambiente de Vitória (Semmam). Também é professor universitário.

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