Nova passarela é inaugurada na BR 101 em Guarapari; veja fotos

Nova passarela é inaugurada na BR 101 nesta sexta (4) em Guarapari Crédito: Divulgação/Eco101

Os moradores da comunidade de Reta Grande, em Guarapari , passaram a contar com uma nova passarela de pedestres para atravessar no km 346 da BR 101 com mais segurança. A obra, realizada pela Eco101, concessionária que administra a rodovia, foi iniciada no final de 2022 e entregue nesta sexta-feira (4), contando com um investimento de R$ 3,1 milhões.

Segundo o gerente de engenharia da Eco101, Maurício Cavalli, a passarela foi uma solicitação da comunidade local à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A agência concluiu que a construção da estrutura era uma necessidade, devido à quantidade de pedestres que atravessam a rodovia diariamente, e autorizou que a obra fosse executada.

Maurício ressaltou que as obras da passarela ocorrem em simultâneo com a duplicação do trecho da BR 101/ES que fica entre Guarapari e Anchieta. Atualmente, a BR 101/ES-BA conta com 23 passarelas para pedestres, sendo 20 delas construídas pela Eco101 e 19 previstas no contrato.

Nova passarela é inaugurada na BR 101 nesta sexta (4) em Guarapari Crédito: Divulgação/Eco101

A concessionária explicou que a nova estrutura é considerada uma obra extra no contrato de concessão e destaca que é necessário que os pedestres respeitem as leis de trânsito e atravessem exclusivamente pelas passarelas.

Além das estruturas para manter a segurança dos moradores, a rodovia conta com a Polícia Rodoviária Federal por toda sua extensão e de forma intensiva nas proximidades, configurando o tripé da segurança viária: infraestrutura, fiscalização e conscientização.

Moradores pedem por mais passarelas na BR 101