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Demanda dos moradores

Nova passarela é inaugurada na BR 101 em Guarapari; veja fotos

Segundo a Eco101, que realizou a obra, estrutura no km 346 da rodovia foi uma solicitação dos moradores da comunidade de Reta Grande e estava fora do previsto no contrato
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

04 ago 2023 às 10:20

Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 10:20

Nova passarela é inaugurada na BR 101 nesta sexta (4) em Guarapari
Nova passarela é inaugurada na BR 101 nesta sexta (4) em Guarapari Crédito: Divulgação/Eco101
Os moradores da comunidade de Reta Grande, em Guarapari, passaram a contar com uma nova passarela de pedestres para atravessar no km 346 da BR 101 com mais segurança. A obra, realizada pela Eco101, concessionária que administra a rodovia, foi iniciada no final de 2022 e entregue nesta sexta-feira (4), contando com um investimento de R$ 3,1 milhões.
Segundo o gerente de engenharia da Eco101, Maurício Cavalli, a passarela foi uma solicitação da comunidade local à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A agência concluiu que a construção da estrutura era uma necessidade, devido à quantidade de pedestres que atravessam a rodovia diariamente, e autorizou que a obra fosse executada.
Maurício ressaltou que as obras da passarela ocorrem em simultâneo com a duplicação do trecho da BR 101/ES que fica entre Guarapari e Anchieta. Atualmente, a BR 101/ES-BA conta com 23 passarelas para pedestres, sendo 20 delas construídas pela Eco101 e 19 previstas no contrato.
Nova passarela é inaugurada na BR 101 nesta sexta (4) em Guarapari
Nova passarela é inaugurada na BR 101 nesta sexta (4) em Guarapari Crédito: Divulgação/Eco101
A concessionária explicou que a nova estrutura é considerada uma obra extra no contrato de concessão e destaca que é necessário que os pedestres respeitem as leis de trânsito e atravessem exclusivamente pelas passarelas.
Além das estruturas para manter a segurança dos moradores, a rodovia conta com a Polícia Rodoviária Federal por toda sua extensão e de forma intensiva nas proximidades, configurando o tripé da segurança viária: infraestrutura, fiscalização e conscientização.

Moradores pedem por mais passarelas na BR 101

A reivindicação de passarelas e radares, além de melhorias na iluminação na BR 101 não é algo incomum na região. No dia 22 de maio, moradores de uma região conhecida como Seringal, em Vila Velha, chegaram a interditar uma das faixas da via no Km 312 em protesto.
Na época, os manifestantes alegaram que o protesto foi devido a morte de um ciclista após ser atropelado por um carro durante uma travessia pela rodovia e que aos acidentes são constantemente registrados na região.

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