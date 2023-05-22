Manifestantes interditam a BR 101 para reivindicar radar e passarela

Manifestantes fizeram protesto na BR 101, na região de Seringal, em Viana Crédito: Divulgação/PRF

Cerca de 80 manifestantes interditaram o km 312 da BR 101, em Vila Velha , no sentido Vitória, no início da manhã desta segunda-feira (22), na região conhecida com Seringal. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os moradores do local reivindicaram passarela, iluminação e também radar de velocidade na rodovia. Por volta de 7h55, o protesto foi finalizado e a pista, liberada.

Procurada pela reportagem, a Eco101 informou que, conforme o Centro de Controle Operacional, o início da manifestação foi registrado às 5h38 no km 312, em Vila Velha. Populares fecharam as faixas no sentido Viana (norte). Equipes da concessionária e PRF foram ao local.

Ainda em nota, a Eco101 disse que "respeita toda e qualquer tipo de manifestação, entretanto ressalta que estas não podem prejudicar a circulação de veículos, segurança viária ou causar qualquer tipo de depredação ao patrimônio".

Ainda conforme a concessionária, já foram implantadas as 19 passarelas de pedestres previstas no contrato de Concessão ao longo da rodovia, com os locais aprovados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. "No entanto, os entes públicos podem pleitear junto à ANTT a instalação de novas estruturas", complementou.

Por fim, a Eco101 explicou que está à disposição da comunidade para ouvir e esclarecer dúvidas e, inclusive, possui um canal direto para demandas da população (Ouvidoria), que pode ser contatada pelo 0800 7701 101 ou e-mail [email protected] . "Todas as demandas são registradas e tratadas com as áreas responsáveis dentro dos prazos previstos", concluiu a concessionária.

O que diz a ANTT

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) esclareceu que recebeu a solicitação para implantação de passarela no local e no momento encontra-se em análise dos técnicos.

"Vale lembrar que a Agência atestou, em 1º de dezembro de 2022, a viabilidade técnica e jurídica do requerimento de relicitação apresentado pela concessionária responsável pela BR-101/ES/BA. O processo de relicitação está no Conselho do Programa de Parcerias de Investimento (PPI) e, havendo manifestação favorável, seguirá posteriormente para a Presidência da República para análise e possível qualificação do empreendimento para a nova licitação", disse por meio de not