Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após acidentes

Manifestantes interditam a BR 101 para reivindicar radar e passarela

Manifestação de moradores aconteceu na região de Seringal, em VilaVelha. Eles alegam os últimos acidentes registrados nas imediações motivaram o protesto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2023 às 06:53

Publicado em 22 de Maio de 2023 às 06:53

Manifestantes fazem protesto na BR 101, na região de Seringal, em Viana
Manifestantes fizeram protesto na BR 101, na região de Seringal, em Viana Crédito: Divulgação/PRF
Cerca de 80 manifestantes interditaram o km 312 da BR 101, em Vila Velha, no sentido Vitória, no início da manhã desta segunda-feira (22), na região conhecida com Seringal. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os moradores do local reivindicaram passarela, iluminação e também radar de velocidade na rodovia. Por volta de 7h55, o protesto foi finalizado e a pista, liberada.
Ainda segundo a PRF, os manifestantes alegaram que o protesto foi devido aos últimos acidentes registrados nas imediações. No último dia 14, um ciclista morreu na rodovia após ser atropelado por um carro
Procurada pela reportagem, a Eco101 informou que, conforme o Centro de Controle Operacional, o início da manifestação foi registrado às 5h38 no km 312, em Vila Velha. Populares fecharam as faixas no sentido Viana (norte). Equipes da concessionária e PRF foram ao local.
Ainda em nota, a Eco101 disse que "respeita toda e qualquer tipo de manifestação, entretanto ressalta que estas não podem prejudicar a circulação de veículos, segurança viária ou causar qualquer tipo de depredação ao patrimônio".
Ainda conforme a concessionária, já foram implantadas as 19 passarelas de pedestres previstas no contrato de Concessão ao longo da rodovia, com os locais aprovados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. "No entanto, os entes públicos podem pleitear junto à ANTT a instalação de novas estruturas", complementou.
Por fim, a Eco101 explicou que está à disposição da comunidade para ouvir e esclarecer dúvidas e, inclusive, possui um canal direto para demandas da população (Ouvidoria), que pode ser contatada pelo 0800 7701 101 ou e-mail [email protected]. "Todas as demandas são registradas e tratadas com as áreas responsáveis dentro dos prazos previstos", concluiu a concessionária.

O que diz a ANTT

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) esclareceu que recebeu a solicitação para implantação de passarela no local e no momento encontra-se em análise dos técnicos.
"Vale lembrar que a Agência atestou, em 1º de dezembro de 2022, a viabilidade técnica e jurídica do requerimento de relicitação apresentado pela concessionária responsável pela BR-101/ES/BA. O processo de relicitação está no Conselho do Programa de Parcerias de Investimento (PPI) e, havendo manifestação favorável, seguirá posteriormente para a Presidência da República para análise e possível qualificação do empreendimento para a nova licitação", disse por meio de not

Atualização

22/05/2023 - 5:50
Após publicação desta matéria, por volta de 7h55, a manifestação foi finalizada e a pista, liberada. Inicialmente, a PRF informou que o trecho ficava em Viana, depois corrigiu para Vila Velha. Já na tarde desta segunda-feira (22), a ANTT enviou uma nota à reportagem e o texto foi atualizado. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados