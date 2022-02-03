No Dia de Iemanjá, píer fica às escuras na orla de Camburi, em Vitória

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A Gazeta registraram imagens do píer na orla de Camburi, em No Dia de Iemanjá, celebrado nesta quarta-feira, 2 de fevereiro , leitores deregistraram imagens do píer na orla de Camburi, em Vitória , onde está instalada a estátua da “Rainha do Mar” às escuras. Normalmente, segundo frequentadores da orla de Camburi, a estrutura fica iluminada. Durante o dia e também à noite, o local ficou repleto de visitantes.

A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou que, assim que comunicada, uma equipe foi imediatamente ao local para identificar o que provocou a falha na iluminação. Ainda de acordo com a pasta, técnicos do órgão trabalharam durante a noite e madrugada para realizar a troca de um cabo que havia se rompido e terminou de ser conectado na manhã desta quinta-feira (3).

Já a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) disse que agentes de Proteção Comunitária da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) realizaram patrulhamento no local para garantir a segurança durante a noite.

No Dia de Iemanjá, píer fica às escuras em Vitória

DIA DE IEMANJÁ

Imagens do repórter fotográfico Ricardo Medeiros, de A Gazeta, mostram os devotos e as saudações feitas à divindade durante o dia nesta quarta-feira. Uma das entidades brasileiras mais populares, Iemanjá representa as águas e é uma das figuras de maior representatividade nas culturas de matriz africana.

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A estátua em sua homenagem, em Vitória, passou por alterações ao longo dos anos. Uma das mudanças foi o tom de pele. Popularizada como branca, devido ao sincretismo religioso (a união e reinterpretação de elementos de religiões diferentes para maior aceitação), tem sido cada vez mais comum ver a figura de Iemanjá representada como negra, como ocorreu na Capital.