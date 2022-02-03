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No Dia de Iemanjá, píer fica às escuras na orla de Camburi, em Vitória

Frequentadores do local registraram imagens do píer, onde está instalada a estátua da “Rainha do Mar”, às escuras na noite desta quarta (2). Reportagem procurou a prefeitura

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 21:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2022 às 21:06
No Dia de Iemanjá, celebrado nesta quarta-feira, 2 de fevereiro, leitores de A Gazeta registraram imagens do píer na orla de Camburi, em Vitória, onde está instalada a estátua da “Rainha do Mar” às escuras. Normalmente, segundo frequentadores da orla de Camburi, a estrutura fica iluminada. Durante o dia e também à noite, o local ficou repleto de visitantes.
A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou que, assim que comunicada, uma equipe foi imediatamente ao local para identificar o que provocou a falha na iluminação. Ainda de acordo com a pasta, técnicos do órgão trabalharam durante a noite e madrugada para realizar a troca de um cabo que havia se rompido e terminou de ser conectado na manhã desta quinta-feira (3).
Já a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) disse que agentes de Proteção Comunitária da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) realizaram patrulhamento no local para garantir a segurança durante a noite.

No Dia de Iemanjá, píer fica às escuras em Vitória

DIA DE IEMANJÁ
Imagens do repórter fotográfico Ricardo Medeiros, de A Gazeta, mostram os devotos e as saudações feitas à divindade durante o dia nesta quarta-feira. Uma das entidades brasileiras mais populares, Iemanjá representa as águas e é uma das figuras de maior representatividade nas culturas de matriz africana.
A estátua em sua homenagem, em Vitória, passou por alterações ao longo dos anos. Uma das mudanças foi o tom de pele. Popularizada como branca, devido ao sincretismo religioso (a união e reinterpretação de elementos de religiões diferentes para maior aceitação), tem sido cada vez mais comum ver a figura de Iemanjá representada como negra, como ocorreu na Capital.

Atualização

03/02/2022 - 4:35
Nesta quinta-feira (3), a Prefeitura de Vitória, por meio da Setran e da Semsu, se manifestou novamente informando que o problema foi solucionado e citando a causa da falta de iluminação no Píer de Iemanjá registrado por frequentadores na noite de quarta-feira (2). O texto foi atualizado.

Veja Também

Iemanjá: a rainha do mar retratada em obras de artistas brasileiros

Branca ou negra? A mudança na estátua de Iemanjá em Vitória

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