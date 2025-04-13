O piloto da lancha que pegou fogo e afundou, na manhã deste domingo (13), na Praia dos Adventistas, em Guarapari , litoral do Espírito Santo, contou os momentos de desespero durante o incêndio, mas destacou que, apesar do susto, os 19 ocupantes — 17 turistas, o marinheiro e seu ajudante — foram resgatados em segurança. Ninguém se feriu.

Antônio de Souza Costa, relatou como tudo aconteceu para o repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta. "A gente estava navegando normalmente, eu sentia um cheiro de fumaça. Quando fomos ver, já estava pegando fogo. Não teve muito o que fazer, só resgatamos o pessoal que estava a bordo da lancha, todo mundo em segurança, e ela continuou pegando fogo e chegou a afundar".

"Foi questão de minutos, cerca de um a dois minutos. O fogo se expandiu muito rápido e não teve o que fazer. Usamos extintores que estavam a bordo para tentar apagar o fogo e não conseguimos" Antônio de Souza Costa - Piloto da lancha

Apesar da gravidade do incidente, o marinheiro reforçou que ninguém se machucou. "Graças a Deus, conseguimos resgatar todo mundo. Ninguém se feriu, todo mundo foi salvo", afirmou.

Your browser does not support the audio element. 'Não teve o que fazer', diz piloto de lancha que pegou fogo em Guarapari

A equipe da base de embarcações do Corpo e Salvamento Marítimo de Guarapari, que estava próximo à praia, foi acionada para auxiliar a ocorrência, ajudando na retirada de todos os passageiros e tripulantes.

"Fizemos apoio às vítimas. Posteriormente, auxiliamos as equipes do Corpo de Bombeiros que estavam em terra, pois a embarcação encontrava-se com seus tanques cheios e havia risco de explosão, que depois foi sanado. O incêndio, então, tomou toda a embarcação", informou a equipe. Logo depois, a Marinha do Brasil chegou ao local e assumiu a ocorrência.

O marinheiro disse que não sabe o motivo do naufrágio. "A lancha estava em perfeito estado, nunca apresentou problema. Trabalho com embarcação há uns 10 ou 12 anos e, nessa lancha, há cerca de dois. Estava tudo legalizado pela Marinha do Brasil, com documentação, coletes e equipamentos em dia".

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar disse que foi acionado para uma ocorrência de incêndio em embarcação, na Praia dos Adventistas, Guarapari, na manhã deste domingo (13). Equipes foram encaminhadas, mas, no local, não foi necessário atuar. Todos os ocupantes da lancha foram retirados por um banana boat, sem ferimentos. A corporação disse, também, que a lancha pegou fogo cerca de 200 metros mar adentro, impossibilitando qualquer tentativa de combate às chamas.

Já a Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 1º Distrito Naval, informou que a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) tomou conhecimento que a lancha "Emanuel Carvalho" apresentou princípio de incêndio em um dos motores ao navegar em Guarapari (ES). Disse que, ao ser informada da ocorrência, a CPES, imediatamente, deslocou uma equipe de Busca e Salvamento (SAR) para prestar socorro e acionou embarcações próximas para auxiliar no resgate.

Explicou também que uma embarcação destinada à atividade turística de transporte de passageiros, que navegava nas proximidades da ocorrência, socorreu os ocupantes da lancha.

A CPES instaurou um Inquérito Administrativo para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente.