Lancha com 18 turistas do ES naufraga em Armação dos Búzios

Uma lancha com 18 turistas do Espírito Santo e o piloto a bordo naufragou em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos do Rio. A situação assustadora aconteceu no sábado (1) com todos ficando à deriva até a chegada do resgate. Entre os integrantes estavam uma mulher grávida e uma idosa de 68 anos, que chegou a ser levada ao hospital, mas já recebeu alta médica.

Segundo apuração da TV Gazeta com a Marinha do Brasil, todos estão bem e não tiveram ferimentos. Uma inspeção naval chegou a ser encaminhada ao local para retirada dos tripulantes e também realizar uma inspeção. Porém, as 18 pessoas já haviam sido retiradas.

Entre eles estava Ana Clara Fioresi, filha da gestante, que contou ao g1 da Região dos Lagos, que eles faziam um passeio com a família do padrasto. No Instagram, ela contou sobre o pior momento que vivenciou no incidente.

"Os momentos à deriva não foram os piores. O verdadeiro desespero foi quando a lancha afundou, isso aconteceu em questão de segundos, estávamos dentro da cabine e fomos para o fundo, presos lá dentro", disse Ana Clara.

Família composta por 18 capixabas pediu ajuda por rede social após a lancha em que estavam naufragar. Crédito: Folha de Búzios | G1 Região dos Lagos

No momento do desespero, o grupo chegou a publicar vídeo e fotos nas redes sociais pedindo socorro. Uma gravação feita por quem ajudou no resgate é possível ver quando o grupo era resgatado no que parecem ser boias. Uma outra gravação já mostra alguns já dentro de uma outra lancha após serem retirados do mar (veja acima). As imagens foram cedidas pela Folha de Búzios.

Milagre antes de nascer

Conforme o g1 da Região dos Lagos, a mãe da gestante postou um comentário agradecendo pelo resgate da família. Além disso, ela afirmou que a neta é um milagre.

"A minha neta já é um milagre antes de nascer", disse.

Para a reportagem da TV Gazeta, a Delegacia da Capitania dos Portos em Cabo Frio (DelCFrio) informou que a embarcação estava com a documentação em dia, o condutor era habilitado e não teve registro de poluição hídrica no incidente.