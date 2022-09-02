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Santa Maria de Jetibá

Na escolta! Cães 'tiram onda' em cima de picape no ES e vídeo viraliza

Registro foi feito nesta sexta-feira (2), no Centro de Santa Maria de Jetibá, e, em poucas horas, ultrapassou 140 mil visualizações
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

02 set 2022 às 17:29

Publicado em 02 de Setembro de 2022 às 17:29

Uma cena inusitada de dois cachorros em cima de uma picape caiu na graça da internet. O registro do momento — que, em poucas horas alcançou mais de 140 mil visualizações nas redes sociais — foi gravado na manhã desta sexta-feira (2), no Centro de Santa Maria de Jetibá, região Serrana do Espírito Santo.
Pelas imagens, é possível ver que um dos cães está deitado no teto, e o outro em pé, no para-brisa. O veículo circula pela rua, aparentemente transportando materiais de reciclagem na bagagem, como papelão. Quem fez o vídeo foi o empresário Willian Sperandio, de 31 anos, morador da cidade. Segundo ele, os cachorrinhos são conhecidos como Pitcha e Filates, e sempre  'andam' desse jeito.
"Todo dia ele roda a cidade 'catando' recicláveis. Os cachorros descem, dão uma volta no local. Quando ele vai sair com o veículo, os dois sempre sobem. Isso é corriqueiro, todo dia a gente vê isso. Já é algo comum em Santa Maria", conta o empresário.
Com bom-humor, Sperandio afirma que não esperava toda a repercussão e que já tinha tentado "bombar" a cena algumas vezes, sem sucesso. "Eu havia gravado e compartilhado em páginas do Instagram, mas agora que explodiu mesmo no Espírito Santo. Fiquei surpreso. Mais de 100 mil visualizações em três ou quatro horas", declara. 

RISCOS NO TRÂNSITO

Apesar da cena ser divertida, ela pode apresentar riscos à vida do motorista e dos cães, conforme explica o especialista em trânsito e representante do Movimento Capixaba para Salvar Vidas no Trânsito (Movitran), André Cerqueira. "Obrigatoriamente, os animais têm que ser transportados dentro do carro, em uma caixinha de transporte. Caso não seja possível, tem que ser usado um cinto de segurança. Nunca no porta-malas, e nunca soltos na caçamba do veículo", pontua.
Sperandio, no entanto, defende que o tutor de Pitcha e Filates toma os cuidados necessários para garantir a segurança dos cães. "Ele não passa de 20 km por hora. Ele sempre passa devagar na rua", garante.

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