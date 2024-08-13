Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
De graça

Mutirão oferece 60 vagas para reconhecimento de paternidade no ES

Evento acontece na sede da Defensoria Pública do Espírito Santo, no centro da Capital, sexta-feira (16), das 8 às 17 horas; confira como participar e  os documentos necessários
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

13 ago 2024 às 12:23

Publicado em 13 de Agosto de 2024 às 12:23

Mutirão acontece nesta sexta-feira (16) em Vitória
Mutirão acontece nesta sexta-feira (16) em Vitória Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil
Na próxima sexta-feira (16), a Defensoria Pública do Espírito Santo (DPES) realiza a ação “Meu Pai Tem Nome”, em alusão ao Dia D de Reconhecimento de Paternidade. O evento acontece na sede da Defensoria, no Centro de Vitória, das 8 às 17 horas. Para participar, é preciso fazer o agendamento por meio do site www.defensoria.es.def.br, no ícone do Agendamento Virtual, onde 60 vagas são ofertadas de graça.
“O reconhecimento de paternidade é vínculo afetivo e um direito constitucional de crianças e adolescentes que precisam dizer: meu pai tem nome. A Defensoria Pública é uma instituição que realiza esse encontro dos filhos com seus pais, fortalecendo os laços familiares e garantindo direitos. Mais de 2.500 pessoas buscaram esse tipo de atendimento em 2023 na instituição. Em 2024, somente no primeiro semestre, foram mais de 1.800 atendimentos para filhos e filhas que buscaram incluir o nome do pai na certidão de nascimento”, divulgou a Defensoria Pública.
Apesar do número limitado de vagas para a ação de sexta-feira, o órgão informa que as pessoas podem comparecer ao local sem inscrição para orientação sobre o assunto.

Documentação necessária

  • Carteira de Identidade e CPF do requerente e certidão de nascimento / casamento;
  • Comprovante de renda (cópia do contracheque, benefício do INSS, declaração de isento do IR ou declaração de IR, CTPS);
  • Comprovante de residência (conta de água e/ou luz e/ou telefone);
  • Certidão de nascimento da criança;

Ação de reconhecimento de paternidade

  • Quando: sexta-feira (16 de agosto)
  • Horário: 8 às 17 horas
  • Onde: Avenida Jerônimo Monteiro, 1000, 18º andar, no Centro de Vitória
  • Agendamentos: www.defensoria.es.def.br
No Espírito Santo, nos primeiros seis meses do ano, mais de 1.500 crianças não foram registradas com o nome do pai na certidão de nascimento. O ano de 2023 fechou com 3.355 pequenos capixabas sem o registro paterno. “O reconhecimento de paternidade é um aspecto importante da vida de uma criança, além de ser um direito fundamental. O convívio com os pais influencia na formação do caráter e no desenvolvimento das crianças e adolescentes”, explica Maria Gabriela Agapito, coordenadora Cível da Defensoria Pública.

Veja Também

As coincidências mágicas por trás da adoção no ES que encantou o Brasil

Despedida entre pai e filho na porta da escola no ES viraliza

ES tem quase 900 crianças sem certidão de nascimento

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Defensoria Pública do ES Paternidade
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados