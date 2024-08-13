Mutirão oferece 60 vagas para reconhecimento de paternidade no ES

“O reconhecimento de paternidade é vínculo afetivo e um direito constitucional de crianças e adolescentes que precisam dizer: meu pai tem nome. A Defensoria Pública é uma instituição que realiza esse encontro dos filhos com seus pais, fortalecendo os laços familiares e garantindo direitos. Mais de 2.500 pessoas buscaram esse tipo de atendimento em 2023 na instituição. Em 2024, somente no primeiro semestre, foram mais de 1.800 atendimentos para filhos e filhas que buscaram incluir o nome do pai na certidão de nascimento”, divulgou a Defensoria Pública.