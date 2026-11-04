Mulheres do ES e de SP relatam dívidas e ameaças após namorar o mesmo homem

Duas mulheres que se relacionaram com o mesmo homem, no Espírito Santo e em São Paulo, relatam ter descoberto dívidas que desconheciam durante os relacionamentos e passado a receber cobranças de agiotas após o fim da convivência.





Em Cariacica, a pedagoga Keyla Helmer, de 25 anos, deixou a própria casa por medo depois que o então namorado revelou dívidas com agiotas e foi embora. Na capital paulista, Fernanda Lima, que ficou noiva do mesmo homem em 2024, afirma ter sofrido um prejuízo de aproximadamente R$ 50 mil, além de receber ameaças contra familiares. Fernanda autorizou a divulgação de seu nome, mas pediu que seu rosto não fosse mostrado. Por isso, sua imagem foi desfocada nas fotografias que acompanham a reportagem.





Segundo Keyla, as dívidas do ex-companheiro com cerca de 30 agiotas chegam a aproximadamente R$ 200 mil. Além desses valores, ela relata ter descoberto cerca de R$ 20 mil em débitos no próprio nome, relacionados a cartões de crédito e empréstimos que afirma desconhecer.





As duas entraram em contato depois que uma amiga de Fernanda reconheceu o homem em pulicações sobre o caso de Keyla que viralizaram nas redes sociais. Ao conversarem, identificaram semelhanças nos relacionamentos, desde a aproximação com as famílias e a decisão de morar juntos até a descoberta das dívidas.