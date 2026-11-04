Não jogue fora as sementes de abóbora! Veja 3 maneiras de aproveitá-las na cozinha

Em uma frigideira antiaderente, coloque as sementes de abóbora e leve ao fogo baixo até torrar. Quando estiverem levemente douradas, retire e reserve. Na mesma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem macios e dourados. Acrescente a cenoura e refogue até murchar. Adicione os ovos batidos e mexa até que estejam cozidos. Coloque a farinha e misture. Junte as sementes de abóbora e tempere com sal. Refogue até a farofa ficar levemente dourada. Desligue o fogo e finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.