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Rodovia do Sol

Mulher morre atropelada ao voltar da praia com as filhas em Vila Velha

O acidente ocorreu por volta das 18h25 desta terça-feira (8). Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o impacto da batida foi tão forte que a faxineira foi parar no teto do carro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2022 às 22:06

Publicado em 08 de Março de 2022 às 22:06

Uma mulher de 48 anos morreu após ter sido atropelada em um trecho da Rodovia do Sol, em Vila Velha, quando voltava da praia com as filhas. A vítima foi identificada como Rosemeire Moreira Santana. O acidente ocorreu no km 22,8, sentido norte, por volta das 18h25 desta terça-feira (8). Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o impacto da batida foi tão forte que a faxineira foi parar no teto do carro. Ela ainda foi arrastada por quase 50 metros.
Rosemeire Moreira Santana, 48 anos, morreu em acidente na Rodovia do Sol
Rosemeire Moreira Santana, 48 anos, morreu em acidente na Rodovia do Sol Crédito: Arquivo pessoal
De acordo com uma equipe da Polícia Militar que esteve no local, o motorista, que prestou socorro, fez o teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de bebida alcoólica. Ele foi levado para o DPJ de Vila Velha.
Segundo informações da Rodosol, concessionária que administra a via, uma pista ficou interditada logo após a ocorrência.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o motorista foi encaminhado para a delegacia, onde foi ouvido e liberado. A liberação ocorre porque, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, ele permaneceu no local e prestou socorro à vítima.
A Polícia Civil informou ainda que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito, que vai apurar as circunstâncias do acidente.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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