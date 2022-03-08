Empresa investiga acidente com criança em ônibus do Transcol em Cariacica

Uma criança ficou ferida em um acidente na noite da última segunda-feira (7) em uma viagem de ônibus no Sistema Transcol . O fato ocorreu enquanto o coletivo trafegava pela BR 262 , na altura do bairro Vila Capixaba, em Cariacica . A vítima, cuja idade não foi divulgada, chegou a ser levada para um hospital, mas já teria recebido alta.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros , a pessoa que fez o acionamento à corporação contou que a porta do ônibus se abriu e "uma criança acabou sendo arremessada para fora". A vítima foi encaminhada para o Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória, que fica em Vitória

Ônibus envolvido no acidente fazia a linha 728, entre o bairro Nova Rosa da Penha, na Serra, e o Terminal de Campo Grande, em Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva

Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), a criança passou por uma avaliação médica e já recebeu alta. Por meio da nota, a empresa responsável lamentou o fato e afirmou que está prestando toda a assistência e apurando o ocorrido.

De acordo com o GVBus, o ônibus é novo e foi encaminhado à garagem para análise. "É possível afirmar que a porta do coletivo está funcionando normalmente e que ele é equipado com um dispositivo que deveria impedir que a porta se abrisse quando em movimento", informou.

Além disso, o sindicato garantiu que "todos os veículos do Sistema Transcol passam por vistoria e manutenção periódicas, sendo retirados de circulação quando algum problema é constatado. Somente após serem reparados, eles são reencaminhados para atendimento à população".