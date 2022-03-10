Mulher fica ferida após ser atingida por parte de teto de loja na Serra

Loja onde parte do teto desabou e feriu cliente na Serra não abriu nesta quinta-feira (10) Crédito: Oliveira Alves

Uma aposentada de 59 anos ficou ferida na cabeça depois de ser atingida por parte do forro de gesso de uma loja de calçados, nesta quarta-feira (9), na Avenida Central de Laranjeiras, na Serra , na Grande Vitória.

Leni Constância de Oliveira contou que estava no estabelecimento para comprar calçados para os netos quando parte do teto ao redor do aparelho de ar-condicionado desabou e caiu na cabeça dela.

"O vendedor que me atendeu foi até a sobreloja para pegar os calçados e eu fiquei ali embaixo aguardando ele descer. De repente foi desabando a placa de gesso sobre a minha cabeça e eu comecei a gritar e tentei ir para a escada. Quando levei a mão à cabeça, já estava sangrando muito", contou a vítima.

Leni Constância de Oliveira, de 59 anos, ficou ferida por parte do forro de gesso de loja na Serra Crédito: Oliveira Alves

A aposentada foi socorrida e levada para um hospital particular da região pelo gerente da loja. Enquanto era atendida no hospital, o médico de plantão disse a ela que o acidente poderia ter sido fatal.

"Precisei passar por uma cirurgia e levei 10 pontos porque o corte foi muito grande. Se tivesse caído sobre a cabeça de uma criança, inclusive tinha um casal com duas crianças pequenas, teria matado alguma criança, assim como poderia ter acontecido comigo também", disse.

Segundo a aposentada, o gerente informou que o forro de gesso estava com problema desde terça-feira (8). Nesta quinta (10), a loja não abriu.

O QUE DIZ A EMPRESA

Procurada pela reportagem para comentar o caso, a loja Los Neto enviou nota lamentando o ocorrido e afirmando ter prestado socorro à cliente. Veja na íntegra.

Em primeiro lugar lamentamos profundamente o ocorrido com a senhora Leni Constância de Oliveira Bride no interior de nosso estabelecimento. Esclarecemos que prontamente prestamos o socorro à nossa cliente, de forma que o próprio gerente da unidade se encarregou de levar a senhora Leni para atendimento no hospital Metropolitano, onde permaneceu até a chegada do filho da senhora Leni.

A Loja se prontificou a arcar com todos os custos do atendimento médico, o que foi dispensado pela cliente tendo em vista que a mesma possui plano de saúde e seria utilizado por sua própria vontade. Informamos ainda, que o local do acidente foi isolado imediatamente para evitar qualquer outro acidente.

Novamente, estimamos a plena recuperação da senhora Leni, com a qual estamos mantendo constante contato, e colocamo-nos à disposição para auxiliar nas despesas médicas para sua plena recuperação.

Por fim, esclarecemos que prezamos pela segurança de nossos clientes e de todos os nossos colaborados. A empresa segue firmemente um cronograma de manutenções e vistorias, tanto particulares quanto dos bombeiros. O triste episódio ocorrido na última quarta-feira, dia 09 de março de 2022, nunca ocorreu em nenhuma das instalações de qualquer loja do Grupo Los Neto, em todos os anos de sua história.

De todo modo, todos as medidas necessárias para averiguar e corrigir o ocorrido já estão sendo tomadas pela empresa.