Acidente deixa duas pessoas feridas na Rodovia do Sol, em Vila Velha

Um carro saiu da pista e capotou no km 18 da Rodovia do Sol, em Vila Velha, deixando duas pessoas feridas por volta de 11h30 desta quarta-feira (9), no sentido Guarapari. Segundo informações da Rodosol, as vítimas foram socorridas por uma ambulância da concessionária e levadas para um hospital particular no município. Não há informações sobre o estado de saúde delas.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que não foi acionada para a ocorrência.
A Polícia Militar também foi demandada e reiterou as informações passadas pela Rodosol. Segundo a PM, o acidente aconteceu na ES 060 (Rodovia do Sol), na altura do bairro Interlagos.