Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Capotamento

Acidente deixa duas pessoas feridas na Rodovia do Sol, em Vila Velha

Carro saiu da pista e capotou por volta das 11h30, no sentido Guarapari. As vítimas foram socorridas por uma ambulância da Rodosol, segundo a concessionária
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2022 às 18:25

Publicado em 09 de Março de 2022 às 18:25

Um carro saiu da pista e capotou no km 18 da Rodovia do Sol, em Vila Velha, deixando duas pessoas feridas por volta de 11h30 desta quarta-feira (9), no sentido Guarapari. Segundo informações da Rodosol, as vítimas foram socorridas por uma ambulância da concessionária e levadas para um hospital particular no município. Não há informações sobre o estado de saúde delas.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que não foi acionada para a ocorrência.
Polícia Militar também foi demandada e reiterou as informações passadas pela Rodosol. Segundo a PM, o acidente aconteceu na ES 060 (Rodovia do Sol), na altura do bairro Interlagos. 
Carro saiu da pista e capotou na Rodovia do Sol; duas pessoas ficaram feridas
Carro saiu da pista e capotou na Rodovia do Sol; duas pessoas ficaram feridas Crédito: Leitor | A Gazeta

Veja Também

Mulher morre atropelada ao voltar da praia com as filhas em Vila Velha

Empresa investiga acidente com criança em ônibus do Transcol em Cariacica

Mulher fica ferida em acidente entre carro e viatura da Polícia Civil na BR-262

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Rodosol Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A personagem de IA que viraliza com críticas ao governo Lula e ao STF
Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados