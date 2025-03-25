Um motorista de 30 anos passou por um momento inusitado enquanto fazia uma corrida solicitada por aplicativo: uma criança foi abandonada dentro do veículo. O condutor Anderson de Souza pegou a viagem de uma mulher com a menina em Santa Luzia, em Vitória, com destino a um bairro em Vila Velha, na última sexta-feira (21), por volta das 20h. No caminho, já na Vila Rubim, a passageira pediu que parasse e não voltou mais.
“A corrida foi chamada por uma terceira pessoa. Ela não explicou o que ia fazer, disse só que precisava descer e já voltava. Passou uma hora e vinte e não voltou. Fui atrás e não encontrei, aí chamei a polícia, que me orientou a ir à delegacia. A menina (criança) aparentava uns dois anos”, contou Anderson.
Enquanto esperava, a criança ficou a todo tempo dormindo. Somente na delegacia, ao ser retirada do carro pelos agentes, ela começou a chorar e chamar pela mulher. Não há informação sobre qual a ligação entre as duas.
Sensação de alívio
Alívio é o sentimento de Anderson, já que pode ajudar a pequena. “Eu sou motorista de viagens interestaduais e intermunicipais. Nas horas vagas faço serviço de motorista por aplicativo, então peguei durante esse período a corrida. Basicamente eu salvei a vida dela porque nem todo mundo é confiável. Fiz o correto, mas poderia ser outra pessoa ali”, enfatizou.
Mulher abandona criança dentro de carro de aplicativo em Vitória
Segundo o Conselho Tutelar da Região 2 de Vila Velha, foi realizado um acolhimento institucional emergência e a criança já está sob cuidados de uma familiar.