Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reintegrada à família

Mulher abandona criança dentro de carro de aplicativo em Vitória

Após ser entregue ao Conselho Tutelar de Vila Velha, município onde mora, a menina foi reintegrada à família ao ser entregue a um parente

Publicado em 25 de Março de 2025 às 16:11

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

25 mar 2025 às 16:11
Criança é abandonada em carro de aplicativo e reintegrada à família pelo Conselho Tutelar de Vila Velha.
Criança foi abandonada em carro de aplicativo e reintegrada à família pelo Conselho Tutelar de Vila Velha Crédito: Reprodução | Google Street View
Um motorista de 30 anos passou por um momento inusitado enquanto fazia uma corrida solicitada por aplicativo: uma criança foi abandonada dentro do veículo. O condutor Anderson de Souza pegou a viagem de uma mulher com a menina em Santa Luzia, em Vitória, com destino a um bairro em Vila Velha, na última sexta-feira (21), por volta das 20h. No caminho, já na Vila Rubim, a passageira pediu que parasse e não voltou mais.
“A corrida foi chamada por uma terceira pessoa. Ela não explicou o que ia fazer, disse só que precisava descer e já voltava. Passou uma hora e vinte e não voltou. Fui atrás e não encontrei, aí chamei a polícia, que me orientou a ir à delegacia. A menina (criança) aparentava uns dois anos”, contou Anderson. 
Enquanto esperava, a criança ficou a todo tempo dormindo. Somente na delegacia, ao ser retirada do carro pelos agentes, ela começou a chorar e chamar pela mulher. Não há informação sobre qual a ligação entre as duas.

Sensação de alívio

Alívio é o sentimento de Anderson, já que pode ajudar a pequena. “Eu sou motorista de viagens interestaduais e intermunicipais. Nas horas vagas faço serviço de motorista por aplicativo, então peguei durante esse período a corrida. Basicamente eu salvei a vida dela porque nem todo mundo é confiável. Fiz o correto, mas poderia ser outra pessoa ali”, enfatizou. 
Mulher abandona criança dentro de carro de aplicativo em Vitória
Segundo o Conselho Tutelar da Região 2 de Vila Velha, foi realizado um acolhimento institucional emergência e a criança já está sob cuidados de uma familiar. 

Veja Também

MPF cobra que empresas paguem indenização por vazamento de óleo no mar do ES

Nuvem 'diferentona' sobre a Pedra Azul chama a atenção; veja vídeo

Professor é preso em MG suspeito de estupros em escola de Aracruz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados