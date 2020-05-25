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Transporte

Motoristas de ônibus entram em greve em Cachoeiro de Itapemirim

Motoristas e cobradores do transporte público urbano estão de braços cruzados. Eles reclamam que pagamentos de salários e benefícios estão atrasados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 18:16

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 18:16

Funcionários não saíram da garagem nesta segunda-feira (25)
Funcionários não saíram da garagem nesta segunda-feira (25) Crédito: Redes sociais
Os ônibus da Viação Flecha Branca, empresa que faz a linha do transporte coletivo urbano em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, não saíram da garagem nesta segunda-feira (25). Motoristas e cobradores reclamam de atrasos de salários e benefícios.
Mais de 80 motoristas se recusaram a trabalhar. Eles revelam que os salários estão atrasados há mais de três meses. A paralisação começou ainda de madrugada. Nós chegamos às 3h da manhã. Um dos patrões chegou e foi logo demitindo a gente, verbalmente. Acho que não é por esse caminho, disse o motorista Weslen Azevedo.
Motoristas e cobradores reclamam de atraso nos pagamentos
Motoristas e cobradores reclamam de atraso nos pagamentos Crédito: Redes sociais
Segundo os funcionários, no mês passado os motoristas já tinham feito uma paralisação reivindicando os pagamentos atrasados. A empresa, então, pagou o mês de fevereiro, mas o salário dos meses seguintes ainda não foi depositado, de acordo com os motoristas. Além dos salários, eles reivindicam o pagamento do tíquetes-refeição, que não recebem há mais de dois meses, e o depósito de outros benefícios.
Equipes da Guarda Municipal e Polícia Militar estiveram no local. Advogados da empresa e dos funcionários tentavam entrar num acordo. Não falaram nada. O chefe não quer falar como nosso advogado e precisamos da decisão deles, ou vamos ficar aqui hoje, amanhã, depois, o dia que for preciso, afirmou o motorista Anaílton Fonseca.

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OUTRO LADO

A Flecha Branca é uma das empresas que integram o Consórcio Novotrans - grupo detentor da concessão de todas as linhas intermunicipais de Cachoeiro. Procurada pela reportagem, a empresa Flecha Branca preferiu se manifestar por meio de nota.
Logo que deflagrado o movimento, representantes do consórcio buscaram o diálogo na tentativa de solucionar a questão, porém, constatou-se a ilegalidade do movimento, considerando que não está sendo representado pelo sindicato competente, infelizmente, trata-se de movimento iniciado por parte dos funcionários, com influência de cunho político. A empresa disse ainda que está tomando as medidas cabíveis.
Sobre os atrasos, a empresa informou que, na última sexta-feira (23), foram pagos 40% do salário que venceu dia 7 do mês de abril. Disse ainda que está em aberto o saldo restante e o salário deste mês, que venceu dia 8.
Até a publicação da matéria, o impasse permanecia e os ônibus ainda não tinham voltado a circular em Cachoeiro de Itapemirim. A reportagem fez contato com a prefeitura, por meio de sua assessoria, mas não obteve retorno até o momento. O sindicato dos motoristas e cobradores do Sul do Espírito Santo (Sindimotoristas) também foi procurado. A informação é de que a diretoria estava em reunião e não poderia atender no momento. 

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