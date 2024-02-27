Motoristas " cortam caminho " e passam pela Praça do Papa em Vitória

"A Guarda Civil Municipal de Vitória informa que realiza rondas na região da Enseada do Suá e adjacências, inclusive multando motoristas flagrados transitando na Praça do Papa.

A legislação prevê multa gravíssima, com perda de sete pontos na carteira, para o condutor que trafegar sobre calçada, área de passeio, jardim ou canteiro, no valor de R$ 574,62, conforme artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro. A instituição ressalta que todo cidadão pode entrar em contato via 156 ou mesmo pelo Ciodes-190 caso flagre situação semelhante, assim, uma viatura será encaminhada imediatamente.

A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) informa que, nas proximidades, há um cruzamento na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, no entroncamento com a Rua Florentino Faller, perto da sede do Tribunal Regional do Trabalho (TRT).

Informa, ainda, que o local é bem sinalizado e os condutores têm mais facilidade e segurança para deixar a região e deixar o bairro. Este cruzamento também serve para desafogar o trânsito na região e oferecer maior comodidade aos motoristas que estiverem retornando para o Centro ou quiserem seguir sentido Praia do Canto.

Outra vantagem em usar o local é que, para sair do bairro, não é mais necessário passar por trás do Shopping Vitória e em frente ao monumento Vitória 360º. Com isso, há diminuição do fluxo de carros na região da Curva da Jurema.

A Prefeitura de Vitória está fazendo um estudo para realizar melhorias na Praça do Papa, de forma a levar mais conforto e segurança aos frequentadores desse espaço e também inibir esse tipo de irregularidade."