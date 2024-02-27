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Prática proibida

Motoristas "cortam caminho" e passam pela Praça do Papa em Vitória

Em menos de uma semana, moradora da Enseada do Suá fez dois flagrantes; prefeitura ressalta que motorista pode pagar multa se for flagrado no local

Publicado em 27 de Fevereiro de 2024 às 15:46

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

27 fev 2024 às 15:46
A cena tem se tornado cada vez mais frequente: para fugir do trânsito, motoristas "cortam caminho" e trafegam com os carros pela Praça do Papa, um dos principais cartões-portais de Vitória. Considerada irregular, a prática já ocorre ao menos desde 2017, mas se intensificou no último mês, segundo relataram populares. 
Imagens (veja acima) feitas pela administradora Jacqueline Ventura, de 52 anos, moradora da região da Enseada do Suá, mostram como a infração acontece. Em menos de uma semana, ela relata que conseguiu fazer dois diferentes flagrantes.
 "Quando tinha aquele galpão de eventos, sempre víamos carros por ali, caminhões, mas achávamos que eram fornecedores. Agora, depois que tiraram aquilo, continuou acontecendo. Virou um desvio deles", frisa a administradora.
Motoristas " cortam caminho " e passam pela Praça do Papa em Vitória
"Eu sempre vejo à noite, mas porque é o momento em que estou na varanda da minha casa. Mesmo assim, acredito que façam mais durante esse período. De manhã, fica muito visível"
Jacqueline Ventura - Moradora da região

Bloqueios

Responsável pela manutenção do local, a Prefeitura de Vitória, em 2017, chegou a instalar barreiras físicas no acesso à praça, exatamente para evitar o trânsito de veículos. Pouco tempo depois, com o intuito de criar uma contenção permanente, os bloqueios foram substituídos por marcos e correntes.
A medida foi comemorada na época, entretanto, moradores e comerciantes afirmam que já não é mais possível encontrá-los na região. 

O que diz a prefeitura

Em nota, a administração municipal alegou que fiscaliza a região e, inclusive, multa quem for flagrado transitando na Praça do Papa. Caso a infração seja constatada, o motorista pode ter que pagar mais de R$ 500. A administração municipal também foi questionada sobre o 'sumiço' dos bloqueios, mas não respondeu sobre o assunto. 
"A legislação prevê multa gravíssima, com perda de sete pontos na carteira, para o condutor que trafegar sobre calçada, área de passeio, jardim ou canteiro, no valor de R$ 574,62, conforme artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro. A instituição ressalta que todo cidadão pode entrar em contato via 156 ou mesmo pelo Ciodes-190 caso flagre situação semelhante, assim, uma viatura será encaminhada imediatamente", destacou a prefeitura. 

Nota da PMV | Na íntegra

"A Guarda Civil Municipal de Vitória informa que realiza rondas na região da Enseada do Suá e adjacências, inclusive multando motoristas flagrados transitando na Praça do Papa. 

A legislação prevê multa gravíssima, com perda de sete pontos na carteira, para o condutor que trafegar sobre calçada, área de passeio, jardim ou canteiro, no valor de R$ 574,62, conforme artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro. A instituição ressalta que todo cidadão pode entrar em contato via 156 ou mesmo pelo Ciodes-190 caso flagre situação semelhante, assim, uma viatura será encaminhada imediatamente. 

A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) informa que, nas proximidades, há um cruzamento na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, no entroncamento com a Rua Florentino Faller, perto da sede do Tribunal Regional do Trabalho (TRT). 

Informa, ainda, que o local é bem sinalizado e os condutores têm mais facilidade e segurança para deixar a região e deixar o bairro. Este cruzamento também serve para desafogar o trânsito na região e oferecer maior comodidade aos motoristas que estiverem retornando para o Centro ou quiserem seguir sentido Praia do Canto. 

Outra vantagem em usar o local é que, para sair do bairro, não é mais necessário passar por trás do Shopping Vitória e em frente ao monumento Vitória 360º. Com isso, há diminuição do fluxo de carros na região da Curva da Jurema. 

A Prefeitura de Vitória está fazendo um estudo para realizar melhorias na Praça do Papa, de forma a levar mais conforto e segurança aos frequentadores desse espaço e também inibir esse tipo de irregularidade."

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