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Em Vale Esperança

Motorista perde controle de carro e invade casa em Cariacica

O acidente aconteceu na manhã deste sábado (9). Um casal estava na residência no momento da colisão, mas não se feriu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2022 às 19:11

Publicado em 09 de Julho de 2022 às 19:11

Motorista perdeu o controle e carro invadiu casa em Cariacica neste sábado (9)
Com a batida, motorista destruiu o portão e uma parede da casa, além de danificar um veículo que estava na garagem Crédito: Caíque Verli
Um motorista perdeu o controle da direção e bateu com o carro no muro de uma casa no bairro Vale Esperança, em Cariacica, na Grande Vitória. O acidente aconteceu na manhã deste sábado (9). Dentro da casa estava um casal, mas o homem e mulher não se feriram.
Com o impacto da batida, o portão e parte da parede da casa ficaram destruídos. O veículo ainda atingiu o carro da família, que estava estacionado na garagem e ficou com a parte da frente bastante danificada.
Depois do acidente, familiares do motorista se comprometeram a arcar com os prejuízos dos moradores da casa. Eles pagaram o material de construção para fechar a parte do imóvel que foi atingida. A obra já foi iniciada nesta tarde.
A Defesa Civil de Cariacica esteve no local e liberou a família a ficar na casa. No entanto, o casal afirma que tem medo de novos acidentes.

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