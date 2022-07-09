Motorista perde controle de carro e invade casa em Cariacica

Com a batida, motorista destruiu o portão e uma parede da casa, além de danificar um veículo que estava na garagem Crédito: Caíque Verli

Um motorista perdeu o controle da direção e bateu com o carro no muro de uma casa no bairro Vale Esperança, em Cariacica , na Grande Vitória. O acidente aconteceu na manhã deste sábado (9). Dentro da casa estava um casal, mas o homem e mulher não se feriram.

Com o impacto da batida, o portão e parte da parede da casa ficaram destruídos. O veículo ainda atingiu o carro da família, que estava estacionado na garagem e ficou com a parte da frente bastante danificada.

Depois do acidente, familiares do motorista se comprometeram a arcar com os prejuízos dos moradores da casa. Eles pagaram o material de construção para fechar a parte do imóvel que foi atingida. A obra já foi iniciada nesta tarde.